Santiago del Estero bajo alerta meteorológica para este jueves a la noche y madrugada del viernes

Hay alerta amarilla y naranja, de mayor peligrosidad, que afectará a casi la totalidad del territorio santiagueño. Que dice el Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 15:37

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este miércoles una alerta naranja para Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, ante la presencia de tormentas eléctricas, abundantes precipitaciones y ráfagas intensas que comenzarán a sentirse desde la noche.

En el caso santiagueño, el organismo anticipó que las condiciones serán más severas, con acumulados de lluvia que podrían superar los 100 milímetros en algunas zonas.

Para Santiago del Estero, el panorama es más complejo. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) informó que las áreas bajo alerta naranja abarcan:

Guasayán

Jiménez

Río Hondo

Atamisqui

Banda

Capital

Choya

Loreto

Ojo de Agua

Robles

San Martín

Silípica

Zonas Amarilla y Naranja

El nivel naranja implica que la población debe prepararse para fenómenos meteorológicos peligrosos, con capacidad de generar daños materiales, complicaciones en la movilidad y afectación a la vida diaria.

La advertencia del (SAT) alcanza a gran parte del NOA y forma parte de un extenso corredor de inestabilidad que afecta al centro del país y se extiende hacia el norte.

Las tormentas llegarán también durante la noche, pero con mayor intensidad que en Tucumán y Catamarca. Se prevén acumulados de entre 80 y 110 milímetros, acompañados por ráfagas fuertes, actividad eléctrica intensa y posible caída de granizo.