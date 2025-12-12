Elías Suárez cerró el ciclo lectivo desde Mistol Pozo: "Seguimos construyendo, equipando y llegando a cada rincón de la provincia"

El gobernador encabezó el acto en la localidad del departamento Salavina y realizó importantes anuncios.

Hoy 09:34

El gobernador Elías Suárez cerró el ciclo lectivo provincial en la localidad de Mistol Pozo, departamento Salavina, donde encabezó el acto oficial acompañado por autoridades educativas y locales. La ceremonia reunió a docentes, estudiantes y familias de la zona, quienes participaron del balance anual y de los anuncios vinculados al sistema educativo santiagueño.

Durante su discurso, Suárez destacó el trabajo realizado a lo largo del año y remarcó que el Ejecutivo Provincial “siguió construyendo, equipando y llegando a cada rincón de la provincia”, con el objetivo de fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje, especialmente en comunidades rurales. También valoró el compromiso de las instituciones educativas y de los equipos docentes que sostuvieron la actividad escolar en todo el territorio provincial.

El mandatario recordó además que, durante la campaña electoral, se había comprometido a dar mayor protagonismo a los jóvenes, y afirmó que esa línea de trabajo ya se ha puesto en marcha. En ese sentido, señaló que instruyó al Consejo General de Educación a priorizar la incorporación de docentes sin cargo domiciliados en la localidad donde se encuentre cada establecimiento educativo, con el fin de promover oportunidades laborales y favorecer el arraigo en las comunidades.