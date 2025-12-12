Riquelme posterga la definición sobre la continuidad de Úbeda como DT de Boca

El presidente del Xeneize aún no mantuvo la reunión con el entrenador para definir su futuro.

Hoy 00:13

El futuro de Claudio Úbeda en Boca Juniors continúa generando preocupación entre los hinchas. Tras la derrota ante Racing, el DT quedó en el centro de las críticas y el respaldo ya no es tan firme como semanas atrás. En medio de este clima, la presencia de Juan Román Riquelme en la cancha de Banfield, durante el partido de la Reserva ante Vélez, sumó aún más interrogantes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El presidente xeneize llegó al estadio del Taladro acompañado por todos los entrenadores de las divisiones juveniles. Saludó a los trabajadores del club, se sacó fotos y recorrió las instalaciones, aunque evitó cualquier contacto con la prensa. Tampoco hizo mención a la situación del entrenador del plantel profesional, pese a los rumores previos que apuntaban a un posible encuentro entre ambos. En la transmisión solo se lo vio ubicado en el palco.

Por su parte, la única voz oficial fue la de Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, quien mantuvo el hermetismo sobre la continuidad del DT. “Estamos analizando algunas cosas, todavía no está definido. Falta reunirnos todavía”, señaló el dirigente, dejando abierta la discusión interna que mantiene en vilo al mundo Boca.

Mientras la dirigencia define los pasos a seguir, se espera que en los próximos días haya una resolución final sobre el futuro de Úbeda, cuyo ciclo quedó fuertemente condicionado tras la caída frente a Racing.