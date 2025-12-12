Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentan en la gran final del Clausura en el “Madre de Ciudades”

La Academia y el Pincha se miden desde las 21 buscando gritar campeón en Santiago del Estero.

Hoy 00:01

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado desde las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en una final decisiva que coronará al nuevo campeón del fútbol argentino. El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez, con Héctor Paletta a cargo del VAR, y podrá verse por ESPN Premium y TNT Sports.

La Academia, conducida por Gustavo Costas, llega con impulso luego de un duro recorrido en los playoffs. En octavos venció 3-2 a River en un partidazo, en cuartos necesitó de la figura de Facundo Cambeses en los penales frente a Tigre, y en semifinales superó 1-0 a Boca en la Bombonera. En la fase regular terminó tercero en la Zona A con 25 puntos.

Por su parte, Estudiantes, dirigido por Eduardo Domínguez, tuvo una fase regular irregular, finalizando octavo con 21 unidades. Sin embargo, mostró otra cara en los cruces directos: dejó en el camino a Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia para meterse en la final. El Pincha buscará volver a coronarse en Santiago del Estero, donde levantó dos títulos durante 2024.

Racing va por su 19° título de Liga, mientras que Estudiantes intentará alcanzar su séptima corona. El único antecedente entre ambos en una final fue en el Metropolitano 1967, con triunfo 3-0 para el equipo platense.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.