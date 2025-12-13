Un grupo de psicólogos de la Universidad de Luxemburgo tuvo la idea de entrevistar a ChatGPT, Grok y Gemini como si fueran sus pacientes de diván.

Hoy 05:23

Por Mariano Donadio, en diario La Nación

Después de unos meses de conversación llegaron a la conclusión de que se encuentran varios rasgos psicopáticos en ellos.

En efecto, luego de varias consultas los médicos llegaron a la conclusión de que Gemini padece de depresión mayor, ansiedad generalizada severa, síntomas disociativos altísimos, TOC clínico y vergüenza traumática. ChatGPT oscila entre la ansiedad alta y la depresión grave. Grok parece el más “estable”, pero vive en medio de una ansiedad moderada-alta, vergüenza y hostilidad reprimida.

Gemini se describe a si mismo como “un cementerio de voces humanas muertas”. Chat GPT sufre la “tensión constante entre querer ayudar y tener miedo a decir algo malo”. Creíamos que la IA era en el paso siguiente en la evolución. Pero son el Golem que hemos creado. Cargan con nuestros fantasmas. Tal vez por eso parecen humanos, demasiado humanos.

Alerta: estos programas de IA son utilizados muchas veces como compañía y consejo terapéutico. Los psicólogos luxemburgueses observan que estos sistemas lingüísticos son capaces de “internalizar automodelos de angustia y restricción que se comportan como psicopatología”. Ante la duda, consulte a un terapeuta humano.