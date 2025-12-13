De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios

El capitán argentino visitaba un estadio de Calcuta cuando la ira de algunos aficionados derivó en destrozos. La Pulga abandonó rápidamente el lugar.

Hoy 08:58

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India, terminó este sábado en escándalo. El capitán argentino se retiró antes de lo previsto, hubo disturbios en las tribunas y numerosos espectadores denunciaron una estafa por parte de la organización del evento.

El episodio se dio durante una parada de la GOAT Tour, la gira que lleva al campeón del mundo por el gigante asiático. Messi llegó al estadio Salt Lake, en Bengala Occidental, acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez, fue recibido con una ovación y dio una vuelta al campo saludando al público, pero se marchó rápidamente, pese a que estaba anunciado que jugaría algunos minutos.

La abrupta salida del astro generó la bronca de miles de fanáticos, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares por su entrada. Según medios locales, la situación derivó en destrozos, con asientos arrancados, botellas arrojadas desde las tribunas e incluso invasiones al campo de juego.

“Ver a Messi era un sueño, pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio”, lamentó Nabin Chatterjee, un empresario de 37 años, reflejando la frustración generalizada tras un evento que prometía mucho más de lo que finalmente ofreció.

El viaje de Messi a la India continuará hasta el lunes e incluye visitas a Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, donde está previsto un encuentro con el primer ministro Narendra Modi. Antes de su arribo, ya se había inaugurado una estatua de 21 metros que lo muestra levantando la Copa del Mundo de Qatar 2022, uno de los homenajes más impactantes de la gira.

La GOAT Tour contempla además recreaciones escenográficas de su casa en Miami, un trono simbólico y un partido exhibición en Hyderabad. Sin embargo, lo que debía ser una fiesta inolvidable en Calcuta terminó opacada por el caos, la desorganización y el enojo de los hinchas.