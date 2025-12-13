Un ídolo de Boca pidió a Borja tras su salida de River: "Es el 9 que necesita"

Luego de las polémicas declaraciones del colombiano, donde dejó abierta la chance de jugar en el Xeneize pese a su reciente paso por Núñez, el histórico futbolista del club de La Ribera recomendó su contratación.

Hoy 09:22

El cierre del 2025 sumó un capítulo inesperado y polémico en la eterna rivalidad entre Boca y River. Miguel Ángel Borja, que ya sabe que no continuará en el equipo de Marcelo Gallardo, dejó abierta la puerta a un posible pase al Xeneize, y las repercusiones no tardaron en llegar.

Uno de los que tomó la palabra fue Alberto Márcico, ídolo e hincha de Boca, quien no dudó en pedir públicamente al delantero colombiano. “Borja es el 9 que necesita Boca”, aseguró el Beto en diálogo con FM Delta, dejando clara su postura sobre una eventual llegada del atacante a La Ribera.

Márcico recordó además que en 2021, cuando Borja estuvo cerca de vestir la camiseta azul y oro, Juan Román Riquelme lo consultó y él dio el visto bueno. En ese sentido, consideró que el colombiano “se fue maltratado de River, más allá de que no estuvo bien futbolísticamente”, y reiteró que igualmente “lo iría a buscar”.

El exvolante también le aconsejó al delantero analizar seriamente la chance de Boca. “Boca te cambia la vida para bien”, expresó, aunque reconoció que la operación no será sencilla, ya que los rumores indican que el próximo destino de Borja podría estar en el fútbol mexicano.

Actualmente, el delantero de 32 años se encuentra de vacaciones en Colombia. Tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre, pero ya está confirmado que no renovará. Con la camiseta del Millonario disputó 159 partidos, marcó 62 goles, dio 10 asistencias y ganó tres títulos: la Liga Profesional 2023, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones 2022/23.

Un dato que no pasa desapercibido para el mundo Boca: dos de esos goles fueron ante el propio Xeneize, uno en el triunfo 1-0 de la Liga 2023 y otro en la derrota 3-2 en los cuartos de la Copa de la Liga 2024. Ahora, con su futuro abierto, el nombre de Borja vuelve a sacudir el mercado y promete seguir dando que hablar.