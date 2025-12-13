Murió la conocida actriz Mariela Díaz, referente del teatro local

Luto y conmoción en Santiago del Estero. Dueña de una inmensa trayectoria, Mariela transitó los escenarios de su Santiago del Estero natal como también los del país con obras clásicas.

Hoy 11:15

La comunidad teatral de Santiago del Estero está de luto. En la madrugada de este sábado 13 de diciembre falleció la gran actriz santiagueña Mariela Díaz, quien supo integrar el elenco de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en donde forjó gran parte de su carrera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Dueña de una inmensa trayectoria, Mariela transitó los escenarios de su Santiago del Estero natal como también los del país con obras clásicas de autores nacionales y universales.

Te recomendamos: Murió Peter Greene, el actor que brilló por sus actuaciones en “Pulp Fiction” y “La máscara”

Díaz, tras una corta radicación en Jujuy, regresó a Santiago en este 2025 y, pese a su estado de salud, no bajó la guardia y siguió trabajando, en este caso, como directora de la obra Fragmentos de un pianista violento.

"Yo, Casta" era su grupo teatral a través del que visibilizó la temática de violencia de género. Fragmentos de un pianista violento es un ejemplo de esa lucha tenaz de Mariela.

Sus colegas y amigos la despiden en las redes sociales. Mariela será velada en una sala de Pedro León Gallo Hasta las 15.