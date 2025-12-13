“Serás una referente por siempre”: las redes se llenaron de mensajes para despedir a Mariela Díaz

Colegas, instituciones culturales, amigos y familiares expresaron su dolor en redes sociales tras la muerte de la reconocida artista, referente del teatro de Santiago del Estero y del país.

Hoy 12:00

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y reconocimiento para la actriz santiagueña Mariela Díaz, luego de conocerse su fallecimiento. Artistas, organismos culturales y personas cercanas destacaron su trayectoria, su compromiso con el teatro y su lucha constante por visibilizar distintas problemáticas sociales a través del arte.

Dueña de una extensa y reconocida trayectoria, Mariela Díaz desarrolló gran parte de su carrera en su provincia natal, aunque también llevó su talento a escenarios de distintas regiones del país. Integró el elenco de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, espacio donde consolidó su formación y su compromiso con el teatro.

Tras una breve etapa de residencia en Jujuy, regresó a Santiago del Estero durante este 2025. A pesar de atravesar problemas de salud, continuó vinculada activamente a la escena teatral, desempeñándose como directora de la obra Fragmentos de un pianista violento.

A lo largo de su carrera, Díaz impulsó un teatro comprometido con lo social. Desde su grupo teatral Yo, Casta, visibilizó de manera sostenida la problemática de la violencia de género, una temática que marcó varias de sus producciones artísticas y su mirada sobre el escenario.

En las últimas horas, colegas, amigos e instituciones expresaron su despedida a través de las redes sociales. Entre los mensajes se destacan los de la Subsecretaría de Cultura de Santiago del Estero y la Subsecretaría de Cultura y Turismo de la ciudad Capital, que resaltaron su legado artístico y humano.

Los restos de Mariela Díaz serán velados en una sala ubicada en Pedro León Gallo, hasta las 15 horas, donde familiares, amigos y compañeros del ámbito cultural podrán darle el último adiós.