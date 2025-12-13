Ingresar
Ander Herrera, en duda para la próxima temporada: ¿seguirá en Boca?

El contrato del vasco, que se renueva automáticamente por un año, contempla la posibilidad de rescisión unilateral si una de las partes así lo desea.

Hoy 12:13

El futuro de Ander Herrera es uno de los focos de atención en Boca en el cierre del 2025, en paralelo a la continuidad de Claudio Úbeda, que tiene grandes chances de seguir como DT en 2026 aunque todavía está bajo “evaluación”, según reconoció Marcelo Delgado.

En el club existe la intención de retener al volante vasco, pero la decisión final estará en manos del propio jugador. Herrera se tomará las vacaciones para reflexionar y definir su situación luego de una temporada marcada por las lesiones, lo que abre un interrogante sobre su continuidad.

Desde lo contractual, Herrera tiene una renovación automática hasta diciembre de 2026, aunque con una salvedad clave: el vínculo incluye una cláusula de rescisión unilateral, que habilita tanto al futbolista como a Boca a finalizar el contrato sin consecuencias legales.

La incertidumbre pasa, principalmente, por el plano deportivo y físico. En el último año, el mediocampista de 36 años sufrió cinco lesiones musculares y apenas pudo disputar 17 de los 44 partidos del equipo, perdiéndose compromisos importantes como la Fase 2 de la Copa Libertadores, gran parte del Mundial de Clubes y un Superclásico.

A pesar de eso, en el tramo final del Torneo Clausura fue una pieza valiosa para Úbeda. Ingresando desde el banco, Herrera se transformó en una especie de “jugador número 12”, aportando experiencia y jerarquía cada vez que estuvo en cancha, aunque sin la regularidad deseada.

Hoy, el panorama sigue abierto. La definición llegará el 2 de enero, cuando Boca inicie la pretemporada. En el club y en el entorno del jugador hay optimismo y la balanza se inclina a que Herrera continúe su carrera, más allá de los rumores que surgieron cuando retiró sus pertenencias del predio, una situación habitual también para otros futbolistas en el cierre del año.

