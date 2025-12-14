Domingo de acción para los equipos santiagueños en la tercera fase del Torneo Regional

Los equipos de Santiago del Estero volverán a salir a escena este domingo en la tercera fase del Torneo Regional Federal Amateur, con tres partidos de ida que comenzarán a marcar el rumbo de cada serie. Unión Santiago, Central Argentino, Comercio Central Unidos y Río Dulce buscarán sacar ventaja en el primer cruce rumbo a la clasificación.

Desde las 17, Comercio Central Unidos y Río Dulce volverán a verse las caras en barrio Norte, luego de cruzarse en fase de grupos con el objetivo de dar el primer golpe de la serie.

En el mismo horario, Central Argentino afrontará una exigente visita ante Juventud Unida de Villa Unión de La Rioja. El Albo sabe que será clave regresar con un resultado positivo que le permita definir la serie con mayores chances como local.

La jornada se cerrará por la noche, cuando Unión Santiago reciba desde las 20.30 a Defensores de La Boca de La Rioja. El conjunto capitalino buscará sacar ventajas en su estadio ante un rival de cuidado.

Cabe recordar que el primer equipo santiagueño en jugar en esta instancia fue Vélez de San Ramón, que el viernes igualó 1-1 como local ante Unión Aconquija y ahora deberá buscar la clasificación en Catamarca.

Programación

Unión Santiago vs. Defensores de La Boca (La Rioja)

Fecha: 14/12/25 – Hora: 20.30

Árbitro: Eloy Guzmán (Liga Tucumán)

Asistentes: Emanuel Monasterio, Maximiliano Leal (Liga Tucumán)

Cuarto árbitro: Rafael Benito Nieto (Liga Tucumán)

Adicional: Azarías González (Liga Huinca Renancó)

Juventud Unida (Villa Unión) vs. Central Argentino

Fecha: 14/12/25 – Hora: 17.00

Árbitro: Exequiel Augusto Agüero (Liga Catamarca)

Asistentes: Jorge Ariel Romero Chazampi, Juan Carlos Bazán

Cuarto árbitro: Luis Alejandro Reynoso

Comercio Central Unidos vs. Río Dulce

Fecha: 14/12/25 – Hora: 17.00

Árbitro: Diego Pablo Ocampo (Liga Salta)

Asistentes: Andrés Isaías Cruz, Franco Leonel Acosta

Cuarto árbitro: Sergio Gabriel Martínez