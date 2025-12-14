Boca planea dos amistosos de pretemporada: ¿se jugarán con público en La Bombonera?

El Xeneize quiere agarrar ritmo antes del inicio del Torneo Apertura 2026 ante Deportivo Riestra.

Hoy 11:52

Boca Juniors comenzó a delinear la pretemporada 2026 y analiza la posibilidad de disputar dos amistosos con público en La Bombonera a mediados de enero. La iniciativa, aún sin confirmación oficial, es impulsada por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, mientras el plantel atraviesa el período de vacaciones tras el cierre del Torneo Clausura 2025.

El regreso a los entrenamientos está previsto para el 2 de enero y, por el momento, Claudio Úbeda aparece como el encargado de conducir la preparación, aunque desde el club aclararon que su continuidad como DT sigue bajo “evaluación”. La pretemporada se realizará íntegramente en el predio de Ezeiza.

Puertas adentro, la idea es sumar rodaje futbolístico antes del inicio del Torneo Apertura 2026, cuyo debut está programado para el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra. En ese marco, jugar amistosos en el estadio apunta a llegar con ritmo competitivo y, además, abrir las puertas a socios que habitualmente no pueden ingresar por el sistema de filtros.

En paralelo, la dirigencia trabaja en el mercado de pases y en la conformación del plantel para un año con un objetivo central: el regreso a la Copa Libertadores tras dos temporadas de ausencia.

El futuro de algunos referentes sigue abierto. Ander Herrera (36), con contrato hasta diciembre de 2026, analiza su continuidad luego de una temporada marcada por lesiones, que lo limitaron a 17 de 44 partidos. El club aguarda su reincorporación para la pretemporada.

Un escenario similar atraviesa Edinson Cavani. El delantero uruguayo, capitán del equipo, también padeció problemas físicos y disputó 24 encuentros en el año, quedando fuera de compromisos clave. Con vínculo vigente hasta 2026, la dirigencia espera mayor regularidad.

De cara al próximo ciclo, Boca ya concretó las salidas de Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón. Además, 26 futbolistas regresarán de sus préstamos y tres quedarán libres, lo que anticipa un recambio amplio en el plantel para 2026.