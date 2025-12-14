Filicidio en San Pedro: arrestan al hijo tras la muerte de su padre

El hombre de 78 años fue golpeado hasta morir. Las pruebas recabadas en el barrio y en la vivienda del sospechoso fueron determinantes para su detención.

Hoy 18:11

Un hombre de 52 años fue detenido en las últimas horas, acusado de haber asesinado a golpes a su padre de 78 años en San Pedro.

El operativo fue por orden de la Unidad Fiscal de Instrucción N°7 de San Pedro, luego de que encontraran sin vida en su casa a Ismael Sánchez.

El hallazgo se produjo en el domicilio ubicado en Roselló al 75, cuando agentes policiales recibieron un llamado que alertaba sobre la presencia de una persona fallecida en el lugar.

Al llegar, los oficiales constataron que había un hombre de avanzada edad recostado boca abajo y sin signos vitales.

En un primer momento no observaron faltantes en el lugar ni signos de violencia en las aberturas de la vivienda. Sin embargo, personal de Policía Científica hizo una inspección más exhaustiva y determinó que la víctima presentaba un corte en la nuca y dos golpes en la cara, lo que motivó la apertura de una investigación por “averiguación de causales de muerte”.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron una billetera, llaves de una moto y una bolsa con varias prendas de ropa que pertenecerían al hijo del fallecido, Claudio Sánchez. Este dato orientó la pesquisa hacia el familiar directo.

Personal de la Sub DDI Baradero se trasladó hasta la casa de Sánchez, ubicada en Zanuccoli 99 en la misma localidad, donde confirmaron que el hombre presentaba lesiones recientes: inflamación en los nudillos de la mano derecha y en el antebrazo.

A su vez, por disposición de la fiscalía, un médico policial examinó las lesiones que presentaba el sospechoso.

La autopsia reveló que la víctima había sufrido golpes causados por un tercero, aunque la causa directa del fallecimiento fue una falla cardíaca.

A partir del análisis de las grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios recabados en el lugar, los investigadores pudieron establecer que Claudio Sánchez había estado durante la mañana del día del crimen en la casa de su padre.

Con estos elementos, el magistrado a cargo de la causa ordenó la aprehensión de Sánchez por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, además de un allanamiento de urgencia en su vivienda.

El detenido permanece alojado en la Sub DDI Baradero a la espera de cupo para su traslado a una unidad penitenciaria, mientras continúan las tareas de investigación dispuestas por la UFI 7 de San Pedro. La causa está a cargo del fiscal interviniente y se encuentra en plena etapa de instrucción.