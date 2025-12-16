Quimsa dio el golpe ante el líder y entró en zona de clasificación a playoffs

La Fusión se impuso por 92-89 ante Ferro Carril Oeste de visitante y escaló posiciones en la tabla de la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 22:19

Quimsa consiguió un triunfo clave en la Liga Nacional de Básquet al vencer como visitante a Ferro Carril Oeste por 92 a 89, en un partido vibrante de principio a fin. La victoria le permitió a la Fusión bajar al puntero del certamen y recuperar confianza tras una serie de resultados adversos.

El encuentro arrancó con intensidad. Negrón abrió el marcador con una volcada, mientras que Quimsa tomó la iniciativa con los primeros puntos de Diego Figueredo. Ferro respondió con un ataque sólido y equilibrado, pero el debutante Tyren Johnson comenzó a marcar diferencias con dos triples que sostuvieron a la visita en ventaja. Pese a algunas pérdidas, el equipo de Leandro Ramella cerró el primer cuarto arriba 25-21.

En el segundo parcial, Quimsa elevó su nivel con el buen ingreso de Diego Collomb y un Johnson encendido, que firmó un 5/5 en triples. La Fusión llegó a sacar una máxima de 10 puntos, mientras que Ferro luchó para mantenerse en partido y logró recortar la diferencia a cinco. Sin embargo, el conjunto santiagueño no bajó la intensidad ofensiva y se fue al descanso largo ganando 51-41.

El tercer cuarto mostró la mejor versión de Ferro. Con una reacción contundente, y de la mano de los triples de Torresi y Piñero, el Verdolaga pasó al frente tras haber estado 14 puntos abajo (64-62). Quimsa no encontraba respuestas defensivas y sufría el envión local, hasta que en el cierre del parcial Sebastián Orresta aportó cuatro puntos decisivos para igualar el marcador en 66, con el que se fueron al último cuarto.

El segmento final fue palo a palo y cargado de tensión. Quimsa sabía que necesitaba el triunfo para volver a creer y mostró carácter y personalidad en los momentos clave. Con un gran cierre de Leonardo Lema y el aporte fundamental de Johnson, la Fusión logró sostener la ventaja y selló una victoria trabajada y valiosa ante el líder del campeonato.

Con este resultado, Quimsa vuelve a sonreír en la Liga Nacional y ahora buscará cerrar la gira de la mejor manera: el jueves enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, en otro compromiso exigente fuera de casa.