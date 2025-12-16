La cotización oficial del dólar cerró a $1.480 y bajó un 5% el riesgo país

El mercado financiero comenzó la jornada bajo la influencia del nuevo esquema cambiario anunciado por el Banco Central, mientras operadores y analistas evalúan cómo impactarán los cambios en la estrategia oficial.

Hoy 17:21

La jornada financiera comenzó con subas en las cotizaciones del dólar, impulsadas por el ajuste del tipo de cambio tras el anuncio del Banco Central de la República Argentina sobre la actualización mensual de las bandas cambiarias. En ese contexto, el dólar Banco Nación operó en $1.480, mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.924.

En paralelo, el riesgo país profundizó su tendencia descendente y se posicionó en 573 puntos, reflejando la reacción inmediata de los mercados frente a las nuevas medidas oficiales y una mejora en la percepción de los inversores.

En el segmento de la deuda bajo Ley de Nueva York, los bonos globales continuaron en alza durante la mañana. Antes de las 11, el Global 29 avanzaba 0,23%, el Global 30 subía 0,39% y el Global 35 registraba una mejora de 0,58%. A su vez, el Global 38 y el Global 41 mostraban incrementos de 0,64% y 0,62%, respectivamente. Estas subas implican una caída en los rendimientos y se tradujeron en una nueva baja del riesgo país, que alcanzó su nivel más bajo en varias semanas.

Por su parte, los bonos bajo Ley local también acompañaron el movimiento positivo, aunque con variaciones más moderadas. El Bonar 29N ganó 0,15%, el Bonar 29 subió 0,57%, el Bonar 30 avanzó 0,40%, el Bonar 35 mejoró 0,32%, el Bonar 38 sumó 0,28% y el Bonar 41 registró un alza de 0,24%.

El escenario general estuvo marcado por las medidas oficiales que actualizan las bandas cambiarias en línea con la inflación, un factor que contribuyó al repunte de la deuda soberana argentina y a una mejor reacción de los mercados financieros en el inicio de la jornada.