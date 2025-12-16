Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 DIC 2025 | 30º
X
Policiales

Un muerto y dos heridos en un violento choque frontal sobre la Ruta Provincial 13

El accidente fatal ocurrió en un tramo que une Sumampa y Ojo de Agua.

Hoy 14:47
Así quedó la camioneta involucrada.

Un violento accidente de tránsito ocurrido este martes sobre la Ruta Provincial 13, en el tramo que conecta las localidades de Sumampa y Ojo de Agua, se cobró la vida de una persona y dejó a otras dos con heridas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor de uno de los vehículos involucrados habría sufrido una descompensación mientras circulaba, lo que provocó que perdiera el control, invadiera el carril contrario y colisionara de manera frontal contra otro rodado.

El impacto fue de gran magnitud y se produjo del lado del conductor, circunstancia que dificultó las tareas de auxilio y rescate en el lugar.

Efectivos policiales, personal de Bomberos y servicios de emergencia trabajaron durante varias horas, ya que el cuerpo de la víctima quedó atrapado entre los hierros retorcidos. Para permitir las pericias correspondientes y el operativo de rescate, la circulación sobre la ruta debió ser restringida de manera parcial.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un hombre se descompensó y ocasionó un violento choque en cadena en el barrio Reconquista
  2. 2. Escándalo: empleada municipal denunció a su ex por hackear su Instagram y subir videos porno
  3. 3. Tiene 63 años, padece una enfermedad terminal desde hace casi 30 años y pide la eutanasia
  4. 4. El tiempo para este martes 16 de diciembre en Santiago del Estero: cielo despejado y una máxima de 30 grados
  5. 5. Cultura de la Municipalidad anuncia la apertura del Salón municipal de artes visuales 2025
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT