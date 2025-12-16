Elías Suárez participó de la firma de un documento junto a otros gobernadores para reclamar una Argentina más federal, inclusiva y con recursos para el interior.

Hoy 19:19

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, fue uno de los mandatarios provinciales que firmó este martes el documento titulado “Recuperar la Argentina federal e inclusiva”, una declaración conjunta en la que se reclama un cambio de rumbo en la relación entre la Nación y las provincias. En ese marco, el mandatario santiagueño sostuvo con firmeza: “No hay desarrollo posible sin equilibrio social, sin federalismo real y sin respeto a las provincias”.

El texto, suscripto también por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), plantea que el federalismo es uno de los pilares del sistema de gobierno argentino y una herramienta clave para lograr un desarrollo armónico desde lo geográfico y justo desde lo social. En ese sentido, advierte que, tras el retiro del Estado nacional de funciones esenciales, las provincias debieron asumir en soledad la prestación de servicios públicos indelegables, sin la correspondiente transferencia de recursos.

Uno de los puntos centrales del documento hace referencia al desfinanciamiento provincial. Los gobernadores recuerdan que, desde la puesta en vigencia de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, la participación de las provincias cayó del 58% al 42%, situación que se agravó con decisiones del actual gobierno nacional, la acumulación de deudas y la paralización de la obra pública en todo el territorio argentino.

En ese contexto, los mandatarios consideran imperioso rediscutir el federalismo como una estrategia para el desarrollo y la inclusión, y se comprometen a impulsar una agenda política e institucional en el Congreso Nacional junto a legisladores de sus provincias. El objetivo, remarcan, es generar acuerdos amplios que trasciendan pertenencias partidarias y permitan conformar mayorías en defensa de los intereses del interior del país.

El documento también deja en claro una postura común: los gobernadores acompañarán toda iniciativa que promueva el bienestar general y rechazarán aquellas que impliquen quitar recursos y derechos a las provincias y a sus habitantes, con especial atención en los productores y trabajadores.