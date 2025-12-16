Brasil incautó un récord de 1.761 millones de dólares del crimen organizado en 2025

La Policía Federal realizó 3.310 operaciones homologadas en lo que va del año.

La Policía Federal de Brasil (PF) ha logrado una cifra récord en la lucha contra la descapitalización del crimen organizado: entre enero y noviembre de 2025, la corporación incautó 9.500 millones de reales (unos 1.761 millones de dólares) en dinero y bienes, un incremento significativo respecto a los 6.100 millones de reales (1.131 millones de dólares) decomisados en el mismo período de 2024.

El director general de la PF, Andrei Rodríguez, presentó el balance, destacando que estos recursos fueron "retirados del crimen organizado" mediante diversas modalidades de incautación, supo la Agencia Noticias Argentinas.

La estrategia: golpear las finanzas de la delincuencia

Los bienes decomisados incluyen un amplio espectro, como:

Dinero en efectivo.

Inmuebles, embarcaciones y aeronaves.

Criptoactivos y oro.

Bloqueos en cuentas bancarias de personas investigadas.

Rodrigues defendió esta estrategia, cuyo foco no está en los sectores más vulnerables, sino en quienes financian y dirigen las estructuras delictivas.

El balance también refleja una mayor eficiencia en las operaciones. La Policía Federal ha realizado 3.310 operaciones homologadas en lo que va del año, superando las 3.133 registradas en todo 2024. Para Rodrigues, estas cifras evidencian el "resultado más eficiente de las investigaciones" y el fortalecimiento de las acciones contra el crimen organizado en el país.