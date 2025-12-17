Video: vecinos golpearon a dos motochorros que intentaron robarle la cartera a una mujer

Un vecino atacó a uno de los delincuentes con un secador de piso. El intento de robo quedó registrado por cámaras de seguridad y generó conmoción en la comunidad de San Martín.

Hoy 01:25

Un violento intento de robo ocurrió en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, cuando dos motochorros intentaron arrebatarle la cartera a una mujer en plena vía pública. El episodio, que terminó con una golpiza por parte de vecinos, quedó registrado en un video de más de un minuto que se viralizó rápidamente en redes sociales.

El hecho se produjo el viernes por la tarde sobre la calle Benedetti, a pocos metros del Camino del Buen Ayre. Según se observa en las imágenes, la víctima se encontraba parada en una esquina cuando fue interceptada por dos hombres a bordo de una motocicleta. Al resistirse al asalto, los delincuentes la arrastraron varios metros, desde la puerta de una vivienda hasta dejarla tendida sobre el asfalto.

En medio del intento de fuga, los motochorros realizaron una brusca maniobra en U, pero perdieron el control de la moto, chocaron contra un árbol y cayeron sobre la vereda. A pesar del impacto, lograron incorporarse e intentaron escapar corriendo.

Los gritos de la mujer y la violencia de la escena alertaron a los vecinos de la zona, quienes salieron de sus casas ante la demora en la llegada de la policía. En el video de las cámaras de seguridad se observa cómo los residentes utilizaron objetos domésticos para enfrentar a los asaltantes: uno de ellos golpeó a un delincuente con un secador de piso, mientras otro vecino empleó una escoba para intentar reducir al segundo sospechoso.

Incluso, algunos vecinos lograron quitar el asiento de la motocicleta para impedir que los motochorros volvieran a utilizar el vehículo y concretaran la huida. Mientras tanto, otros residentes asistieron a la mujer agredida, que permanecía en el suelo en estado de shock, pidiendo ayuda.

Pese a la intervención colectiva y a que los delincuentes fueron retenidos durante algunos segundos, ambos lograron escapar antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. Desde el municipio informaron que no se radicó una denuncia formal por el hecho.

Sin embargo, el caso fue puesto en conocimiento de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7, a cargo del fiscal Favio Alberto Cardigonde, quien ordenó la apertura de una investigación y el análisis del material fílmico aportado por las cámaras de seguridad.

La fiscalía ya tomó declaración a testigos, recopiló grabaciones y dispuso diversas medidas para intentar identificar a los responsables. El video viral aparece como una de las principales pruebas para avanzar en la causa y esclarecer lo sucedido.