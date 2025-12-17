Clima en Santiago del Estero: miércoles agradable, sin lluvias y con leves ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con condiciones estables y temperaturas moderadas para este miércoles 17 de diciembre en Santiago del Estero.

Hoy 02:10

De acuerdo a los datos publicados en el portal oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo se presentará agradable, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima prevista será de 19 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23 grados, configurando un día templado y ideal para actividades al aire libre.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado, mientras que hacia la tarde y la noche se espera la presencia de algunas nubes, aunque sin chances de lluvias en la región.

En cuanto al viento, se prevén leves ráfagas provenientes del sector norte, con velocidades estimadas entre los 42 y 50 kilómetros por hora, lo que podría generar una sensación térmica algo variable en algunos momentos del día.

El SMN recomienda mantenerse informado ante eventuales actualizaciones del pronóstico, aunque por el momento no se esperan cambios significativos en las condiciones climáticas.