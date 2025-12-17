Ingresar
PSG y Flamengo chocan en Qatar por la final de la Copa Intercontinental

Jugarán desde las 14.00 en el Estadio Áhmad bin Ali, en Rayán. El campeón de la Champions League va con todas sus figuras, mientras que el Fla sueña con su quinta estrella consecutiva.

Hoy 11:30

PSG y Flamengo se enfrentarán este miércoles desde las 14 en Qatar por la final de la Copa Intercontinental, en un duelo que promete alto vuelo. El conjunto francés, vigente campeón de la Champions, desembarca en Oriente con su plantel completo y la ilusión de hacer historia. Del otro lado, el Fla llega en estado de gracia y con el objetivo de devolver el título a América.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo de Luis Enrique atraviesa una racha de tres partidos sin perder y se ubica segundo en la Ligue 1, a un punto del Lens. En la Champions, marcha tercero en la fase de liga. Además, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha y Ousmane Dembélé fueron nominados al The Best 2025, premio que finalmente quedó en manos de Dembélé. Si gana, PSG será el primer club francés en conquistar el certamen.

Flamengo, en tanto, vive semanas soñadas: siete partidos invicto y títulos en cuatro competencias: Copa Libertadores, Brasileirao, Derbi de las Américas y Copa Challenger. El equipo carioca busca cortar una sequía de 13 años para América (el último fue Corinthians 2012) y repetir la gesta de 1981, cuando fue campeón del mundo tras vencer 3-0 a Liverpool.

Probable formación de PSG:
Safonov; Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Zaïre-Emery y Ruiz; Vitinha, Ndjantou, Neves; Kvaratskhelia, Barcola y Mayulu. DT: Luis Enrique.

Posible once de Flamengo:
Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo y Varela; Jorginho, Pulgar, De Arrascaeta y Carrascal; Everton y Plata. DT: Filipe Luis.

TEMAS Copa Intercontinental París Saint-Germain FC

