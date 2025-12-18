Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

El extremo colombiano se despidió de Atlético Nacional tras ganar la Copa Colombia y dejó encaminada su llegada al Xeneize, que apunta a volver con fuerza a la Copa Libertadores 2026.

Hoy 13:35

De no mediar imprevistos, Marino Hinestroza se convertirá en el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. Luego de consagrarse campeón de la Copa Colombia con Atlético Nacional, el futbolista de 23 años se despidió del club con un mensaje en redes sociales, gesto que terminó de confirmar que su ciclo en el fútbol colombiano está cumplido.

“Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido”, escribió el extremo, que fue titular en la final ante Independiente de Medellín y que en este 2025 logró incluso la convocatoria a la selección de Colombia por su rendimiento. El posteo fue interpretado como la señal definitiva para avanzar en su arribo a La Bombonera.

En las últimas horas hubo contacto directo de Juan Román Riquelme con el jugador y también un emisario de Boca en Colombia, lo que permitió que las negociaciones quedaran prácticamente cerradas. Resta resolver un detalle contractual menor, pero todo indica que el pase se concretará pensando en la temporada 2026, en la que el Xeneize volverá a disputar la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

Si bien no trascendieron cifras oficiales, Atlético Nacional había tasado al jugador en ocho millones de dólares, mientras que Boca ofertó cerca de seis millones, incluyendo bonos y objetivos. Tras el pase frustrado a mitad de año, cuando pedían más de diez millones, el club colombiano bajó sus pretensiones y aceptó las condiciones, facilitando la salida de una de sus figuras.