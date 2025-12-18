Ingresar
En vivo: Quimsa va por un nuevo triunfo en su visita a Gimnasia Comodoro Rivadavia

La Fusión juega este jueves desde las 20:30 en el estadio Socios Fundadores por una nueva presentación en la Liga Nacional.

Quimsa afrontará una exigente visita al sur del país cuando este jueves, desde las 20.30, se mida ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el estadio Socios Fundadores, con transmisión de Básquet Pass. El encuentro contará con el arbitraje de Fernando Sampietro, Julio Dinamarca y José Luis Lugli, en una jornada importante para ambos equipos.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

