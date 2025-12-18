Ingresar
Mariela Bitar de Papa es la nueva Fiscal General de la Provincia tras tomar juramento

El acto oficial se llevó a cabo en el SUM del Poder Judicial, donde se convocó a autoridades de los tres poderes del Estado, magistrados, funcionarios y trabajadores judiciales.

Hoy 15:12
Mariela Bitar de Papa

La doctora Mariela Bitar de Papa asumió este jueves como fiscal general de la provincia, en una ceremonia encabezada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico López Alzogaray, quien estuvo a cargo de la toma de juramento.

El acto oficial se llevó a cabo en el SUM del Poder Judicial, donde se convocó a autoridades de los tres poderes del Estado, magistrados, funcionarios y trabajadores judiciales. El recinto estuvo colmado por jueces, fiscales, empleados, familiares y amigos que acompañaron a la flamante funcionaria en este paso institucional trascendente.

Entre los invitados especiales estuvieron presentes la ministra de Justicia, Matilde O'Mill, el subsecretario del área, Ramiro Santillán, y otras autoridades provinciales que participaron de la ceremonia.

Durante su discurso, Bitar de Papa destacó el compromiso que asume al frente del Ministerio Público Fiscal y aseguró que su gestión se caracterizará por "un trabajo en pos de una justicia ágil, una realidad para toda la sociedad". Subrayó además la importancia de fortalecer los vínculos institucionales y mejorar los tiempos y respuestas hacia la ciudadanía.

Asimismo, expresó su agradecimiento a las principales autoridades del Poder Ejecutivo y dedicó palabras de reconocimiento a toda la estructura del Ministerio Público Fiscal, "desde la más alta función hasta el empleado común", poniendo énfasis en el carácter colectivo del servicio de justicia.

