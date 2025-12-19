El campeón volvió a su pago: Tahiel Cabral tuvo un inolvidable recibimiento tras consagrarse con River en la Messi Cup

A pura emoción, el joven talento fue recibido en su Herrera natal por amigos y seres queridos.

El campeón volvió a su pago. Tahiel Cabral tuvo un emotivo recibimiento en Herrera, su pueblo natal, tras consagrarse campeón con River Plate en la Messi Cup Sub 16, uno de los torneos juveniles más prestigiosos del continente.

El joven futbolista fue recibido con una caravana por las calles céntricas, organizada por vecinos y amigos que no quisieron perderse la llegada del campeón. La emoción fue total: aplausos, bocinazos y muchas fotos marcaron una jornada inolvidable.

Todos querían saludar al campeón, al “Thai”, que regresó a su pueblo para disfrutar de unas merecidas vacaciones luego de su destacada participación internacional con la camiseta del Millonario. Sonrisas, abrazos y gestos de orgullo se repitieron a lo largo del recorrido.

La familia, visiblemente emocionada, acompañó cada momento del festejo. Sus padres reflejaron la satisfacción de ver cómo el esfuerzo y los sacrificios realizados a lo largo del camino empiezan a dar sus frutos.

El presente de Tahiel Herrera ilusiona a todo un pueblo, que celebra no solo un título, sino también el crecimiento de un joven que sigue dando pasos firmes en su carrera futbolística.