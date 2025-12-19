Brasil: detuvieron a una pareja por presunto maltrato infantil

La denuncia fue realizada por la escuela de la menor, que detectó signos de violencia y alertó a las autoridades.

Hoy 13:18

Una mujer y su pareja fueron detenidos acusados de torturar a su hija de cuatro años en la región norte de Goiás, en Brasil.

El dramático episodio ocurrió en la localidad de Mara Rosa y se inició luego de que en la escuela advirtieran hematomas y signos de violencia en la menor y denunciaran ante las autoridades.

Cuando los médicos revisaron a la menor, notaron que tenía quemaduras de segundo grado en las plantas de los pies, que habían sido provocadas intencionalmente con un encendedor.

“Las agresiones habían estado ocurriendo durante al menos dos meses, porque la propia coordinadora de la escuela dijo que ya había visto a la niña con hematomas, pero no podía afirmar que eran los padres o de dónde se habían producido estas lesiones”, dijo el delegado responsable del caso, Peterson Amin.

En un vídeo publicado por la Policía Civil y difundido por el portal brasileño G1 se observa a la menor con el uniforme escolar, sentada en una silla mientras le revisan el pie lastimado. “¿Quién lo hizo?“, ”¿Qué fue?“ le preguntaron y la nena respondió: “Encendedor”.

Según la Policía Civil, la víctima fue torturada en el entorno doméstico. Las primeras averiguaciones de los investigadores que llevan adelante el caso, indicaron que el autor de las lesiones fue el padrastro.

Desde la investigación también sostienen que la madre, al no intervenir y permitir que su hija siguiera siendo torturada, actuó como cómplice.

También corroboraron que el episodio de violencia sufrido por la menor no se trató de un caso aislado, sino que las agresiones eran recurrentes.

La Policía Civil solicitó la prisión preventiva de ambos y, finalmente, fueron detenidos este lunes. La investigación continúa.