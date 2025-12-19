Ingresar
La Casa del Bicentenario celebró su 14° Aniversario con una muestra artística

El acto incluyó discursos oficiales y la proyección de un video que repasó los 14 años de actividades de la Institución.

Hoy 13:51
La Banda

La Casa del Bicentenario de la ciudad de La Banda cumplió 14 años de vida institucional y lo celebró con un acto que tuvo distinciones especiales y presentaciones de los talleres y academias que funcionan en este espacio.

El encuentro se desarrolló el jueves a la tarde en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la propia instrucción dónde estuvieron presentes el viceintendente, Gabriel Santillán; la secretaria de Gobierno, Victoria Torres; la directora de la Casa del Bicentenario, Daniela Olivera; ex directivos e invitados especiales.

La ceremonia comenzó con las palabras alusivas de las autoridades presentes y continuó con la proyección de un video institucional donde se mostraron todas las actividades y encuentros que se realizaron en la Casa del Bicentenario durante sus 14 años de vida institucional.

En la oportunidad, la directora de la Casa del Bicentenario, señaló: “Hoy nos encontramos reunidos, muy felices aquí de poder celebrar el 14° Aniversario de esta hermosa institución, de nuestra querida Casa del Bicentenario de la Historia y de la Cultura, donde se llevan a cabo muchos acontecimientos y eventos.

Este es un lugar donde el vecino bandeño puede venir y nutrirse de conocimiento. También puede acceder a lo que es internet, algo tan presente hoy en día en nuestras vidas.

También pueden acceder a diferentes tipos de estudios y talleres que se llevan a cabo aquí, en la ciudad de La Banda. Pero fundamentalmente, seguir creciendo y nutriéndose de lo que es la cultura local.

Todo esto es posible gracias a esta gestión del intendente Roger Elías Nediani, que permanentemente nos está apoyando en nuestro trabajo. Nada de esto sería posible de no ser así”.

Agregó: “Para celebrar este día tan especial hemos preparado lo que es un encuentro que tendrá una parte formal, dónde vamos a hacer un pequeño agasajo a nuestra compañera María Rosa Villalba que después de muchos años de trabajo junto a nosotros le llegó el tiempo de descanso, de jubilarse. Luego, en la segunda parte del encuentro vamos a tener una parte artística donde todos los profesores que llevan a cabo sus disciplinas aquí en nuestra institución van a mostrar lo que trabajan durante todo el año”, finalizó Olivera.

La parte artística contó con las presentaciones de los siguientes talleres y academias que funcionan en el lugar: Grupo Coral Municipal “Santa Cecilia”, dirigido por el profesor Juan Cano; cuadros de bailes urbanos y danzas clásicas a cargo de las alumnas de la profesora Guadalupe Núñez Coria, el Coro de Niños “Voces del Sol”; Danzas Árabes a cargo de la profesora Rocío Villaroya; demostración especial de la Escuela de Taekwondo “Chul Hak San”, con los alumnos del profesor José Arias.

El cierre del evento estuvo a cargo de la Academia Juan Saavedra, que realizó una presentación de folclore tradicional, bajo la dirección de los profesores Cristian Melián y Paola Romero.

