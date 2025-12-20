Pablo Quirno habló sobre el acuerdo entre el Mercosur y la UE: “Somos optimistas en que se va a firmar pronto”

El canciller argentino afirmó que el pacto de libre comercio está cerca de concretarse pese a las resistencias internas en algunos países europeos.

Hoy 06:28

El canciller argentino Pablo Quirno se declaró confiado en que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya negociación se extiende desde hace 26 años, está cerca de concretarse, pese a las recientes demoras provocadas por tensiones políticas internas en algunos países europeos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una entrevista con el canal TN, el jefe de la diplomacia argentina sostuvo que la Argentina continúa “optimista” sobre la concreción de este pacto histórico, al mismo tiempo que defendió la necesidad de mantener una agenda abierta de comercio exterior.

“El acuerdo del Mercosur-UE lleva 26 años. Y somos optimistas en que se va a firmar prontamente”, afirmó Quirno, y enfatizó que, aunque varios países europeos enfrentan restricciones internas y debates políticos, el objetivo común es avanzar hacia una mayor apertura comercial que beneficie a consumidores y empresas de ambas regiones.

El reciente aplazamiento de la firma, previsto inicialmente para este fin de semana en la cumbre del Mercosur en Foz do Iguaçu, se debió a la presión de Italia y Francia, acompañada por violentas protestas de agricultores en Bruselas, que exigen mayores garantías para sus sectores productivos frente a la entrada de productos sudamericanos.

En Bruselas, miles de agricultores manifestaron con tractores y consignas como “Detengan al Mercosur” ante el Parlamento Europeo, argumentando que la entrada de productos como carne, arroz o soja sudamericanos con normas productivas menos exigentes generaría una “competencia desleal” y pondría en riesgo su supervivencia.

Quirno, sin embargo, relativizó las demoras y destacó que las discusiones abiertas forman parte de una dinámica compleja de negociación internacional. “Tenemos que esperar que Europa termine de solucionar sus problemas internos. El mercado del Mercosur es importante para Europa”, dijo, remarcando la importancia estratégica del acuerdo para ampliar el comercio bilateral y diversificar los mercados.

El canciller también subrayó que la firma del tratado no será el punto final, sino el principio de una nueva etapa de integración. “La firma del acuerdo es el comienzo de un camino”, aseguró, insistiendo en que avanzar en este pacto puede promover inversiones y mayores vínculos comerciales para la Argentina.

Además de las negociaciones con la UE, Quirno recordó que Argentina mantiene otros frentes abiertos con países como Vietnam, Japón, y el Reino Unido, y que el acuerdo con Estados Unidos está prácticamente cerrado, con una agenda de firmas que aún debe coordinarse.

En este contexto, el jefe de la diplomacia argentina defendió la necesidad de flexibilizar las reglas del Mercosur para permitir acuerdos bilaterales que potencien exportaciones e inversiones.

En el cierre de la entrevista, Quirno también se refirió a la situación en Venezuela y expresó una condena enfática al régimen de Nicolás Maduro. “Argentina condena enérgicamente lo que sucede en Venezuela. La dictadura no ha respetado los procesos democráticos”, afirmó, y repudió además la desaparición del gendarme argentino Nahuel Gallo. En ese sentido, el canciller fue categórico al señalar que “la dictadura de Maduro tiene que terminar”, y remarcó que el Gobierno argentino seguirá llevando a los foros internacionales sus reclamos contra los crímenes de lesa humanidad en el país caribeño.

Quirno participó este viernes de la reunión de cancilleres del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, donde los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Parte analizaron el presente y futuro del bloque regional, con eje en la defensa de la democracia, la vigencia del Estado de derecho y la necesidad de avanzar en una agenda de modernización.

Durante el encuentro, Quirno destacó la importancia de adaptar el Mercosur a los desafíos del contexto global, agilizar los procesos de negociación externa y reducir obstáculos al comercio intrazona.