Con Delgado como mánager, Riquelme definió la estructura del fútbol de Boca para el 2026

El Chelo, único sobreviviente del Consejo de Fútbol, será el nexo entre plantel, cuerpo técnico y dirigencia, y estará asesorado por tres asesores especializados en mercados de pases.

Boca afronta su primer mercado de pases tras la disolución del Consejo de Fútbol, ocurrida en agosto, y lo hace con una nueva estructura dirigencial y cambios en la forma de encarar las negociaciones. Del tridente integrado por Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado, solo quedó este último, quien pasará a cumplir un rol similar al de mánager.

En la cima del organigrama continuará Juan Román Riquelme, presidente y Director General de Fútbol Profesional y Amateur, con la última palabra en todas las decisiones importantes. Un escalón más abajo estará Marcelo Delgado, mano derecha de Román desde 2019 y el dirigente con mejor vínculo con el plantel profesional.

El Chelo será acompañado por tres delegados, especializados en mercados de pases y transferencias, cuyos nombres no trascendieron, y que tendrán un rol clave en compras y ventas. Como último eslabón aparece Orlando Giménez, jefe del Departamento de Legales, quien junto a su equipo asesorará en todas las cuestiones jurídicas.

La primera decisión: el futuro del DT

La nueva estructura deberá tomar una decisión fuerte: definir la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador del primer equipo. El Sifón asumió en un contexto delicado tras la muerte de Miguel Ángel Russo y logró resultados importantes, como el regreso de Boca a la fase de grupos de la Copa Libertadores, el triunfo en el Superclásico y la clasificación a semifinales del Torneo Clausura.

Sin embargo, la eliminación ante Racing reavivó las dudas. Delgado explicó en Radio La Red que se tomarán algunos días para resolver la situación, mientras desde el entorno del DT aguardan una definición de Riquelme, que aún no llegó. La pretemporada arranca el 2 de enero, y el silencio puede interpretarse como un guiño a la continuidad —Úbeda tiene contrato hasta junio de 2026— o como una forma de ganar tiempo para evaluar alternativas.

Refuerzos en marcha

En cuanto a incorporaciones, Boca está en la etapa final de la negociación con Atlético Nacional por Marino Hinestroza, quien podría convertirse en refuerzo en las próximas horas. También se avanzará por Gastón Hernández y Alexis Cuello, ambos de San Lorenzo, una vez que se ordene la crisis institucional del Ciclón.

Además, no se descarta enviarle una oferta contractual a Miguel Ángel Borja, quien tras quedar libre de River no cerró la puerta a un posible arribo al Xeneize.

Continuidades en duda

Hay dos casos a resolver. Ander Herrera no activó la renovación automática y su contrato vence el 31 de diciembre. Boca le propondrá un vínculo por productividad, con una rebaja salarial, debido a sus reiteradas lesiones. La decisión está en manos del español. El otro caso es el de Javier García, cuyo contrato también finaliza a fin de año y aún no fue definido su futuro.

Salidas y posibles ofertas

Ya están confirmadas las salidas de Frank Fabra y Cristian Lema, cuyos contratos no serán renovados, y la de Ignacio Miramón, ya que Boca no ejecutará la opción de compra tras finalizar su préstamo.

Además, se esperan ofertas por Milton Delgado y Lautaro Di Lollo, dos de los juveniles más destacados de 2025. Milton Giménez recibió un sondeo de Racing, y también podría haber movimientos con futbolistas que no fueron considerados por Úbeda en el segundo semestre, como Lucas Blondel, Luis Advíncula, Lucas Janson y Agustín Martegani, quienes buscarían salir del club en este mercado.

Con una estructura renovada, decisiones clave por delante y muchos frentes abiertos, Boca empieza a transitar un mercado de pases determinante para su futuro inmediato.