Violenta pelea en la cárcel de mujeres de Córdoba: una presa murió y otra está grave

El hecho ocurrió en el penal de Bouwer y terminó con un incendio en uno de los pabellones. La sobreviviente lucha por su vida.

Hoy 21:28

Una violenta pelea entre dos presas del penal de mujeres de Bouwer, en Córdoba, terminó con un incendio y un desenlace fatal. El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada de este sábado, y dejó una mujer muerta y otra internada en grave estado.

El episodio se registró cerca de la 1 de la madrugada en el Establecimiento Penitenciario N°3, ubicado a unas 20 kilómetros al sur de la capital provincial.

De acuerdo al parte oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), la pelea se dio entre una interna procesada, identificada como P.G.A., y otra condenada, R.M.F., en un sector de la antesala del Núcleo “C”.

Durante la pelea, se inició un incendio dentro del lugar, por lo que personal de guardia y efectivos del Grupo de Intervención Rápida llegaron para controlarlo. Sin embargo, una de las internas murió a causa de las heridas que sufrió, mientras que la otra mujer involucrada fue trasladada a un centro de salud externo, donde permanece internada en estado crítico.

Tras el hecho, la Jefatura del SPC dio intervención a la Fiscalía de turno, que quedó a cargo de la investigación. También se notificó al Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la provincia, al que se remitieron los elementos vinculados al caso para determinar las responsabilidades del hecho.

El penal de Bouwer ya había quedado en el centro de la polémica en las últimas semanas por otros episodios de violencia.

A fines de noviembre, ocho guardiacárceles fueron detenidas y suspendidas por orden judicial tras ser acusadas de golpear brutalmente a una persona detenida que se autopercibía varón y que se encontraba alojada en el pabellón femenino. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y fue clave para la investigación.