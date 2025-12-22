Decretan asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre

La medida alcanza a todo el personal de la Administración Pública Provincial y se adopta en sintonía con lo dispuesto por el Gobierno nacional.

El Gobierno de la Provincia dispuso asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025 para todo el personal dependiente de la Administración Pública Provincial, según lo establece un decreto firmado por el gobernador.

La medida firmada por el gobernador Elías Suárez se adopta en concordancia con la Ley Nacional N.º 27.399, que fija como feriados nacionales inamovibles los días 25 de diciembre y 1.º de enero, y con el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N.º 883/2025, mediante el cual se otorgó asueto al personal de la administración pública nacional en las jornadas previas a Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con lo dispuesto, las reparticiones provinciales deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, a fin de asegurar su normal funcionamiento durante ambas jornadas.

El decreto establece además que la norma deberá ser comunicada, publicada y remitida al Boletín Oficial para su correspondiente difusión.