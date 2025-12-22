El dólar sube en el inicio de una semana corta y a días del debut del nuevo esquema de bandas

Tras una semana de subas moderadas, el dólar inicia el lunes con el foco puesto en el frente político y el esquema de bandas que regirá desde 2026, mientras el mercado sigue de cerca la acumulación de reservas y los vencimientos de deuda.

Hoy 12:27

El dólar sube en el inicio la semana con la atención del mercado puesta en el frente político y en las definiciones del esquema cambiario previsto para 2026, tras una semana en la que el tipo de cambio mayorista acumuló subas moderadas y dejó señales claras sobre las expectativas de corto y mediano plazo.

El viernes, el dólar mayorista abre en $1.453, con una suba diaria de $2. De ese modo, la cotización quedó a una distancia del 4,9% respecto del techo de la banda cambiaria vigente. En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación se vende en $1.475, mismo valor que el viernes. En el sector informal, el dólar blue opera a $1.485.

En este inicio de semana, los operadores monitorean el comportamiento de los dólares financieros: el MEP abre en $1.494,99, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace en $1.541,54, un retroceso de 0,9% contra el cierre de la semana pasada.

Las señales más claras sobre las expectativas del mercado llegan desde el mercado de futuros, donde los contratos abren con ajustes al alza, aunque sin demasiado volumen todavía. El contrato de diciembre opera en $1.458, el de enero en $1.494 y el de marzo en $1.574,5, reflejando un sendero de corrección gradual del tipo de cambio, consistente con el esquema de bandas.

En paralelo, el mercado sigue de cerca el avance legislativo del proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, que busca facilitar el ingreso de divisas al sistema formal, y la estrategia oficial para afrontar los vencimientos de deuda por u$s4.300 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la confianza en el cumplimiento, apoyado en fuentes de financiamiento en negociación.

El Tesoro aceleró la compra de dólares y los depósitos treparon cerca de u$s2.000 millones

En las últimas dos semanas, entre el 4 de diciembre y el miércoles pasado, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central de la República Argentina desde apenas u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones, según el último informe semanal de Invecq.

El salto, cercano al 2.000%, se explicó por compras estimadas en u$s630 millones, a las que se sumaron u$s360 millones en desembolsos netos de organismos internacionales, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, y u$s910 millones obtenidos mediante la colocación de Bonares.

De esta manera, el equipo económico encabezado por Luis Caputo se adelantó al anuncio del BCRA de que, a partir de enero, el esquema de bandas cambiarias dejará de ajustarse al 1% mensual para pasar a hacerlo en función de la inflación del segundo mes previo. Además, la autoridad monetaria comenzará a comprar dólares y acumular reservas con el objetivo de avanzar en una remonetización de la economía, que implicaría un aumento de la Base Monetaria desde el 4,2% al 4,8% del PBI.