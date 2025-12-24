Boca ya tendría su primer refuerzo asegurado para el 2026

Un delantero está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Xeneize. El colombiano ya dio señales en redes y el acuerdo con su club está prácticamente cerrado.

Hoy 15:32

En cada mercado de pases la ansiedad suele jugar su propio partido, y Boca no es la excepción. La dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme sabe cuándo acelerar y cuándo esperar, pero en esta víspera de Navidad todo indica que llegó el momento de brindar por el primer refuerzo del receso: Marino Hinestroza.

El nombre no sorprende. El colombiano ya había sido apuntado en la ventana anterior y volvió a aparecer como prioridad para reforzar el ataque. En la tarde del miércoles 24, el extremo de 23 años publicó un mensaje en redes que no dejó demasiado margen para la interpretación: un cielo iluminado, un corazón azul, uno amarillo y un reloj de arena, señal clara de que su llegada al Xeneize está muy cerca.

Más allá del gesto virtual, desde ambas partes confirmaron que las negociaciones están muy avanzadas y solo restan detalles formales que no pondrán en riesgo la operación. Boca desembolsará alrededor de cinco millones de dólares por el pase del delantero, que firmará un contrato por cuatro años y se sumará al plantel de inmediato.

La intención es que Hinestroza pueda incorporarse cuanto antes a los trabajos de pretemporada, para empezar a adaptarse al grupo y al fútbol argentino. Si no surge ningún imprevisto de último momento, el colombiano se convertirá en el primer refuerzo confirmado de Boca para la temporada 2026 y en una de las apuestas fuertes del club en este mercado.