Central Córdoba presentó el staff técnico de sus Divisiones Inferiores para la temporada 2026

La estructura estará encabezada por un equipo de coordinación y profesionales que tendrá a su cargo el desarrollo deportivo, físico y humano de los jóvenes futbolistas del Ferroviario.

Hoy 10:13

El Club Atlético Central Córdoba informa oficialmente el staff técnico que trabajará en las Divisiones Inferiores durante la temporada 2026, en el marco de los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol de la AFA. La estructura estará encabezada por un equipo de coordinación y profesionales que tendrá a su cargo el desarrollo deportivo, físico y humano de los jóvenes futbolistas del Ferroviario.

La coordinación general del fútbol juvenil estará a cargo de Andrés Lettera, acompañado por Adrián Jiménez como subcoordinador, mientras que la preparación física general será responsabilidad de Gustavo Miqueri, quien se desempeñará como Coordinador de Preparadores Físicos.

Cuerpo técnico por divisiones

En Reserva, el Director Técnico será Juan Carlos Roldán, acompañado por Daniel Ledesma y Pablo Fernández como ayudantes de campo. La preparación física estará a cargo de Carlos Lozano y Gabriel Bruchman, mientras que Germán Luna será el entrenador de arqueros.

En Cuarta División, los entrenadores designados son Juan Contreras y Juan Alurralde, con Franco Cardozo como Preparador Físico.

Para la Quinta División, el cuerpo técnico estará integrado por Mariano Vergara y Marcos Torres como Directores Técnicos, junto a Ignacio Juárez en la preparación física.

La Sexta División contará con José Luis Santillán y Eduardo Lugones como entrenadores, y Nicolás Argañaraz como Preparador Físico.

En la Séptima División, los responsables técnicos serán Luis Bordi y José Mattar, con Jacobo Ruiz como Preparador Físico.

La Octava División tendrá como entrenadores a Matías Pato y Santiago Ríos, con Dante Jiménez como Preparador Físico.

En la Novena División, estarán al frente Diego Suárez y Germán Montenegro, acompañados por Matías Ferreyra como Preparador Físico.

La Décima División contará con Ramiro Schiava y Luciano Yudi como Directores Técnicos, y Pablo Ingratti como Preparador Físico.

En la Primera del fútbol local, los entrenadores designados son Mario Britos y Daniel Pérez, con César Adauto como Preparador Físico.

Además, el área de Captación estará a cargo de Luis Toscano, cumpliendo un rol clave en la detección y seguimiento de nuevos talentos.

Área médica y de apoyo

El plantel juvenil contará con un equipo interdisciplinario conformado por los médicos Juan Felipe Salvatierrra, Daniel Maldonado y Mauro Palomino. En el área de Kinesiología, trabajarán Bernardo Alfonzo y Diego Acosta, mientras que la Nutrición estará a cargo de Josefina Lobo Ortiz. El área de Masajes será responsabilidad de Franco Gerez.

Por último, la Utilería estará encabezada por Luciano Rodríguez (encargado), junto a Hugo Sánchez y Marcelo Lencina (reserva), Carlos Pereyra (4ª, 5ª y 6ª División) y Sebastián Gómez (7ª, 8ª y 9ª División).

Con esta estructura, Central Córdoba reafirma su compromiso con el desarrollo integral de sus futbolistas, apostando a la formación, la planificación y el trabajo profesional en todas sus categorías juveniles, pilares fundamentales para el crecimiento deportivo e institucional del Club.