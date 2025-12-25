Ingresar
Uno por uno: la Navidad de los jugadores de Boca

En pleno receso, los futbolistas del Xeneize celebraron Nochebuena lejos del fútbol y compartieron distintas postales en redes sociales antes de volver a la actividad.

Hoy 16:10

Los jugadores de Boca aprovecharon el parate de fin de año para bajar un cambio y celebrar la Navidad en contextos muy distintos, pero con un denominador común: el tiempo con los suyos. A través de las redes sociales, varios integrantes del plantel dejaron rastros de cómo vivieron la Nochebuena, entre reuniones familiares, encuentros con amigos y celebraciones más íntimas.

Hubo festejos multitudinarios y otros mucho más reservados. Algunos optaron por pasar la noche rodeados de familiares, otros eligieron compartir con amigos y varios mostraron celebraciones en pareja o con sus hijos. Como ya es habitual, Instagram fue el canal elegido para reflejar esos momentos, con fotos previas a las doce y también postales posteriores al brindis.

Entre los posteos se destacaron imágenes de Leandro Paredes junto a su pareja Camila Galante, Ander Herrera celebrando en España con familiares y amigos, la reunión numerosa de Lautaro Blanco y Kevin Zenón, y las celebraciones más íntimas de Carlos Palacios y Lucas Blondel junto a Morena Beltrán. Cada uno a su manera, pero todos lejos de la rutina diaria del fútbol.

Por ahora, el plantel de Boca continúa en período de descanso. El regreso a los entrenamientos en el predio de Ezeiza todavía tiene fecha lejana: será el viernes 2 de enero, cuando comience formalmente la pretemporada. Hasta entonces, los jugadores disfrutan de unos días de desconexión antes de encarar un nuevo año cargado de objetivos.

