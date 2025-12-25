Se entregó el hombre vinculado al choque fatal ocurrido en la madrugada en La Banda

El siniestro vial ocurrió en la intersección de avenida Belgrano y calle Córdoba. El hombre se presentó horas después y quedó a disposición de la Justicia, aunque la investigación continúa abierta.

Hoy 17:23

Durante la tarde de este jueves se presentó ante la Justicia el conductor relacionado con el siniestro vial fatal ocurrido en horas de la madrugada en la ciudad de La Banda. El hombre se había retirado del lugar luego del impacto y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio se produjo cerca de las 3:45 en la intersección de avenida Belgrano y calle Córdoba. Tras un aviso, efectivos policiales y personal de salud acudieron al sitio y constataron el fallecimiento de un motociclista, quien yacía sobre la cinta asfáltica junto a una motocicleta Gilera Smash de color rojo. El otro vehículo involucrado no se encontraba en el lugar.

Posteriormente, se confirmó que el hombre que se presentó fue identificado como Héctor Antonio Gerez, de 75 años, con domicilio en el barrio San Martín de La Banda, quedando vinculado formalmente a la causa.

De acuerdo a fuentes judiciales, la investigación continúa en desarrollo y no se descartan nuevas líneas de análisis. En ese marco, se evalúa la posibilidad de que otra persona haya conducido el vehículo al momento del siniestro, por lo que se profundizan las pericias y la recolección de pruebas.

El fiscal interviniente, Álvaro Yagüe, imputó a Gerez por el delito de homicidio culposo agravado por la fuga y el abandono de persona. El caso provocó conmoción en la comunidad y se aguardan nuevas resoluciones judiciales en las próximas horas.