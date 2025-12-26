El dólar oficial cerró otra semana sin cambios y quedó lejos del techo de la banda cambiaria

El billete minorista se mantuvo en $1.475 en el Banco Nación durante la semana corta por Navidad, mientras el mayorista avanzó apenas 0,2% y el mercado de futuros reflejó expectativas de estabilidad en el corto plazo.

Hoy 18:24

Por sexto día operativo consecutivo, el dólar al público finalizó a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Por lo tanto, el billete minorista no ofreció variantes durante la semana “corta” por las festividades navideñas.

El movimiento estable se debió a las mínimas variaciones del dólar mayorista, que este viernes ganó 1,50 peso o 0,1%, a $1.452,50, mientras que en la semana el tipo de cambio oficial avanzó 2,50 pesos o 0,2%.

El Banco Central fijó un techo del esquema de las bandas cambiarias en los $1.524,07. Por lo tanto, el mayorista quedó a 72,57 pesos o 5% de ese límite de libre flotación.

Las expectativas de devaluación prácticamente se diluyeron en el corto plazo. Los contratos de dólar futuro tuvieron este viernes movimientos marginales, con un volumen operado por relevante, equivalente a USD 598,7 millones. El contrato para fin de mes (que expira el martes próximo) cedió 50 centavos, a $1.454, mientras que para febrero de 2026 quedó a $1.520,50, aún debajo del “contado con liqui” presente.

“Al dólar no lo vemos subiendo, porque si el Gobierno va a comprar dólares es porque va a haber demanda de pesos, con lo cual va a haber una oferta importante de dólares en el mercado ¿Y por qué habría una oferta importante de dólares en el mercado? Porque se va a aprobar la ley de Olvido Fiscal y porque va a haber muchas inversiones que van a estar llegando desde el exterior, también empresas que colocan Obligaciones Negociables en el exterior y que tienen que vender sus dólares en la República Argentina”, afirmó el analista y asesor Salvador Di Stefano.

“El foco va a estar puesto en tres variables clave: la compra de dólares del Tesoro, la dinámica del tipo de cambio y la evolución de las tasas. A eso se suma un factor político relevante: la aprobación del Presupuesto 2026, que habilitaría al Gobierno a volver a emitir deuda en el exterior”, afirmó Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group.

En una rueda de estabilidad generalizada para las cotizaciones formales del dólar, el blue se distinguió por un avance de 25 pesos o 1,7% en el día, a $1.530 para la venta. El informal anotó un incremento de 45 pesos o 3%, para arrimarse al precio del “contado con liquidación”, el más caro de todos. Además el blue alcanzó su precio más elevado desde el 22 de octubre ($1.550).

“Más allá de resultar bienvenida la recalibración de la estrategia sobre las bandas y la acumulación de reservas, que se pueda avanzar en la refinanciación (de deuda en dólares) descomprimiría las necesidades financieras, y así permitiría avanzar con decisión en la compra de divisas. Progresos desde frente el cambiario podrían activar una nueva ronda de convergencia del riesgo país a la región, crucial para que el soberano pueda ir evaluando sumarse a la ola de colocaciones corporativas y provinciales a condiciones más competitivas (tasas, plazos) en el exterior”, consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Un año con fuerte presión dolarizadora

Un dato saliente es la pasividad experimentada por el dólar formal después de las elecciones legislativas del 24 de octubre. El mayorista está ahora 39,50 pesos o 2,6% más barato que dos meses atrás, mientras que el billete al público cedió 42,50 pesos.

Para darle dimensión a la presión dolarizadora previa a las últimas elecciones, el informe de “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa” del INDEC correspondiente al tercer trimestre de 2025 estimó en unos USD 11.000 millones el incremento de activos externos entre julio y septiembre.

El INDEC precisó que “los activos financieros externos, a valor de mercado, se estimaron en USD 483.278 millones; USD 11.055 millones más que lo registrado en el segundo trimestre de 2025. Esta suba se explicó por el aumento en los activos de todos los sectores institucionales, pero, fundamentalmente, por el incremento de otros sectores por USD 9.742 millones”. En el ítem “otros sectores” tienen lugar en la contabilidad las transacciones de Hogares y Residentes no Financieros.

En este sentido, más de la mitad de los activos financieros externos de argentinos estaban integrados por tenencias de moneda extranjera en efectivo, que se incrementaron en USD 4.715 millones (+1,9%) en el tercer trimestre, a USD 251.210 millones.

Como el stock de depósitos en dólares en efectivo del sector privado entre julio y septiembre aumentó en USD 3.032 millones, a USD 33.852 millones, se infiere que casi USD 1.683 millones salieron del sistema en el período. A la vez, dados depósitos y billetes en manos de argentinos por USD 251.210 millones al 30 de septiembre, se estima que el atesoramiento de divisas fuera de los bancos argentinos se remonta a USD 217.358 millones, un shock de divisas que el Gobierno anhela reincorporar a la economía formal como motor del crédito y la inversión.