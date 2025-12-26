El dólar opera con leves subas, mientras se espera el debut de las nuevas bandas

El dólar oficial oscila en los mismos valores durante las últimas dos semanas, mientras que el Tesoro aceleró la compra de divisas en diciembre. Por su parte, el mercado espera la aprobación del Presupuesto 2026.

Hoy 11:18

Tras el párate por Navidad, el dólar oficial retoma las operaciones, con una brecha contra el techo de la banda ubicándose en su mayor nivel en siete ruedas. En paralelo, y con un par de ruedas por delante antes de que debute el nuevo esquema de bandas, el mercado se enfoca en dos elementos clave, uno político y el otro económico: el debate del Presupuesto 2026 y la compra de divisas por parte del Tesoro.

En este contexto, el dólar mayorista opera en $1.452, un aumento de $1 respecto al cierre del martes, ubicándose todavía a un 5% del techo de la banda cambiaria. A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el dólar cotiza a $1.475 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.917,5.

Entre los dólares financieros, el MEP cotiza a $1.487,50, una suba de 0,4%, y el CCL lo hace en $1.512,62, un descenso de 0,9%. En el mercado informal, el dólar blue opera sin cambios a $1.505, mientras que el dólar cripto rebota a $1.542.

Por su parte, desde el mercado de futuros, no se registran operaciones de peso. El contrato de diciembre es de $1.453,5, reflejando un sendero de corrección gradual del tipo de cambio, consistente con el esquema de bandas.

El Tesoro consolida la compra de dólares

Luego de ventas que habrían totalizado en u$s165 millones entre miércoles y jueves pasado, existen fuertes indicios de que el viernes el Tesoro podría haber retomado compras. Ese día, sus depósitos en moneda extranjera en el BCRA aumentaron u$s2 millones, mientras que los depósitos en pesos cayeron por el equivalente a u$s12 millones, "lo que apunta a compras netas por este monto", de acuerdo a Portfolio Personal Inversores (PPI).

"Luego del anuncio de la recalibración del esquema del lunes, el Tesoro acumuló ventas por u$s168 millones, que, junto a desembolsos netos de organismos internacionales estimados en u$s65 millones, dieron lugar para que los depósitos del Tesoro en el BCRA cerraran la semana pasada en u$s1.869 millones", explicaron desde PPI.

En este sentido, destacaron que el Tesoro acumula compras por un estimado de u$s408 millones en diciembre, por encima de los u$s280 millones de noviembre.

Se retoma el debate por el Presupuesto 2026

Desde las 12 horas de este viernes, el Gobierno nacional tendrá una sesión determinante en el Senado para su proyección política y financiera. Tras más de un mes de negociaciones con las provincias, busca sancionar su redacción de Presupuesto 2026, para interrumpir dos años consecutivos sin ley presupuestaria.

Entre las proyecciones del Presupuesto 2026, el Gobierno estipula un crecimiento del 5,4% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 hacia diciembre del próximo año, objetivo que implicaría un fortalecimiento del peso nacional.