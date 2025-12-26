¿Otro jugador que se va de Central Córdoba? Un club del fútbol argentino activaría la repesca

El Ferro se quedaría sin uno de sus delanteros para la próxima temporada.

Hoy 12:26

Central Córdoba podría sufrir una nueva baja de cara a la próxima temporada. En las últimas horas trascendió que Lanús activaría la repesca por Lucas Besozzi, delantero que actualmente pertenece al Ferroviario.

El atacante tiene contrato vigente con Central Córdoba hasta junio de 2026, pero el Granate haría uso de la opción incluida en el vínculo para volver a contar con el futbolista y sumarlo a su plantel.

De confirmarse la salida, Besozzi se transformaría en otro nombre importante que dejaría el club de barrio Oeste en este mercado de pases, profundizando una etapa de renovación en el equipo santiagueño.

El delantero se sumaría así a la lista de futbolistas que no continuarán en Central Córdoba, entre los que ya figuran Lucas Abascia, Brian Cufré, Matías Perelló, Gastón Verón, José Florentín y Matías Godoy.

Mientras tanto, la dirigencia y el cuerpo técnico del Ferro trabajan para rearmar el plantel de cara a una temporada exigente, con el objetivo de sostener la competitividad pese a las salidas que se vienen produciendo en las últimas semanas.