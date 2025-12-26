Tras cerrar a Hinestroza, cómo sigue el mercado de pases de Boca

Riquelme tiene tres objetivos más en el corto plazo para potenciar al plantel Xeneize de cara a la Copa Libertadores 2026.

Hoy 14:40

Boca ya tiene encaminado a su primer refuerzo para 2026 y el anuncio oficial es inminente: Marino Hinestroza. Sin embargo, el mercado de pases del Xeneize no se detendrá allí, ya que Juan Román Riquelme proyecta un verano movido, tanto en incorporaciones como en posibles salidas.

Con la llegada del extremo colombiano prácticamente cerrada en una operación cercana a los 5 millones de dólares, la dirigencia encabezada por Marcelo Delgado y el Consejo de Fútbol volverán a poner el foco en enero sobre tres objetivos más: Gastón Hernández y dos delanteros para reforzar el ataque.

Gastón Hernández, un objetivo que se complica

El nombre del capitán de San Lorenzo, de 26 años, volvió a escena tras un ofrecimiento de su representación. Boca lo sigue desde 2024 y dio el visto bueno para avanzar. No obstante, la operación quedó en stand by por la profunda crisis institucional del Ciclón.

La acefalía en Boedo y la situación judicial que involucra al ex presidente Marcelo Moretti traban cualquier negociación. En diálogo con DSports, el dirigente fue contundente:

“San Lorenzo no puede venderle jugadores a Boca por el embargo del fondo suizo de 700 mil dólares por Martegani. Para venderle a Boca hay que superar casi 5 millones, no conviene”, explicó.

El foco, en el ataque y en el exterior

Más allá del inminente arribo de Hinestroza, Riquelme considera clave llegar a la Copa Libertadores con más variantes ofensivas. Según pudo averiguar TyC Sports, Boca apunta al mercado externo para sumar dos atacantes.

La búsqueda es clara: un “9” natural y otro delantero que pueda moverse cerca del centro del ataque, una segunda punta. Por ahora no trascendieron nombres, pero el perfil ya está definido para jerarquizar el frente ofensivo.

Una necesidad marcada por el contexto

El panorama interno explica la urgencia. Miguel Merentiel cargó con gran parte del peso ofensivo y terminó como goleador, pero el resto no ofreció continuidad: Edinson Cavani tuvo escasa participación por lesiones y bajo nivel, mientras que Milton Giménez, hoy en el radar de Racing, cerró el año de manera irregular.

Con este escenario, Boca se prepara para un mercado activo, con la mira puesta en reforzar el ataque y llegar mejor armado al principal objetivo del 2026: la Copa Libertadores.