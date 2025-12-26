Polémico posteo de Hinestroza antes de llegar a Boca: se sacó una foto con un cuchillo

El extremo colombiano, que tiene cerrada su incorporación al Xeneize, compartió una imagen en redes sociales con un arma blanca sobre la cama y generó una ola de críticas entre los hinchas.

Hoy 18:10

Todavía no llegó a Buenos Aires para firmar su contrato y ser presentado como nuevo refuerzo, pero Marino Hinestroza ya es el gran protagonista de la jornada en el mundo Boca. Días después de haber compartido una historia en la que dio a entender que su llegada es inminente, el extremo colombiano subió otra foto que hizo estallar la polémica y generó una oleada de críticas por la presencia de un cuchillo.

En el último posteo de su cuenta de Instagram, que acumula más de 396 mil seguidores, la figura de Atlético Nacional compartió cinco imágenes. En las primeras cuatro sonríe frente al espejo del ascensor. Motivos no le faltan: se despide de Colombia como flamante campeón y tiene acordada su incorporación a un grande como el Xeneize a cambio de cinco millones de dólares.

En la última postal del carrete, en cambio, el lugar no es el mismo ni tampoco su pose. Se lo ve en una habitación, con el rostro tapado por el celular y la remera levemente levantada, dejando ver la marca del calzoncillo. Pero lo que más llamó la atención y generó ruido entre los hinchas fue el arma blanca apoyada sobre la cama.

A simple vista se distingue que es un cuchillo de hoja corta y mango marrón. La publicación no tardó en ser cuestionada por un buen número de usuarios, pero no fue una equivocación: el atacante de apenas 23 años no solo decidió no borrar la imagen, sino que horas más tarde la reposteó en sus historias.

En Boca lo esperan el 3 de enero para sumarse a la pretemporada bajo las órdenes de Claudio Úbeda y es muy probable que reciba un tirón de orejas por lo sucedido, aunque internamente entienden que se trata de una cuestión ligada al uso de redes sociales. En el club saben que, más allá de su velocidad y desequilibrio, es un jugador de personalidad fuerte y avasallante.