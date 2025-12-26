Chacarita avanza por Favio Cabral, ex Central Córdoba y Mitre

El Funebrero tiene negociaciones encaminadas para sumar al delantero de 24 años, que llegaría cedido desde el Aurinegro santiagueño, dueño de su pase.
Chacarita tiene negociaciones avanzadas para concretar el fichaje de Favio Cabral, delantero de 24 años, que pertenece a Mitre y que viene de actuar a préstamo en Central Córdoba durante la última temporada.
La idea del Chacarita es incorporarlo a préstamo por un año, con cargo y opción de compra, una fórmula que cae bien en el 8 de Abril y que ahora debe terminar de cerrarse en los papeles.
Cabral viene de disputar 543 minutos en 21 partidos, con un gol convertido, en su paso reciente por Central Córdoba, y aparece como una alternativa para reforzar el ataque del Funebrero de cara a lo que viene.