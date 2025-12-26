Chacarita avanza por Favio Cabral, ex Central Córdoba y Mitre

El Funebrero tiene negociaciones encaminadas para sumar al delantero de 24 años, que llegaría cedido desde el Aurinegro santiagueño, dueño de su pase.

Hoy 21:09

Chacarita tiene negociaciones avanzadas para concretar el fichaje de Favio Cabral, delantero de 24 años, que pertenece a Mitre y que viene de actuar a préstamo en Central Córdoba durante la última temporada.

La idea del Chacarita es incorporarlo a préstamo por un año, con cargo y opción de compra, una fórmula que cae bien en el 8 de Abril y que ahora debe terminar de cerrarse en los papeles.

Cabral viene de disputar 543 minutos en 21 partidos, con un gol convertido, en su paso reciente por Central Córdoba, y aparece como una alternativa para reforzar el ataque del Funebrero de cara a lo que viene.