Central Córdoba se interesa en el volante de Racing, Adrián “Toto” Fernández

El Ferroviario puso los ojos en el mediocampista ex San Telmo, que pertenece a la Academia.

Hoy 21:22
Adrián “Toto” Fernández

Central Córdoba de Santiago del Estero aparece como uno de los clubes interesados en Adrián “Toto” Fernández, volante ofensivo que pertenece a Racing Club y que podría salir a préstamo por una temporada en este mercado de pases.

Además del Ferroviario, el jugador es seguido por Chapecoense de Brasil y por Concepción de Chile, que también consultaron condiciones por el mediocampista de pasado en San Telmo. La decisión final quedará en manos de Gustavo Costas, quien deberá definir si lo tiene en cuenta para el plantel académico o si acepta su salida a préstamo por un año.

En Central Córdoba ven con buenos ojos la llegada de Fernández por su capacidad para jugar como interno ofensivo o enganche, aportar dinámica y llegada al área, y sumar variantes en el mediocampo para la próxima temporada.

