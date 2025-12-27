La foto viral de los jugadores de Boca en el casamiento de Kevin Zenón: quiénes fueron invitados

Paredes, Zeballos, Merentiel y Brey llegaron juntos en avión privado para acompañar al mediocampista en una noche inolvidable.

Mientras el plantel de Boca disfruta de sus vacaciones, varios de sus futbolistas dijeron presente en un evento muy especial que rápidamente se volvió viral: el casamiento de Kevin Zenón. La imagen de jugadores xeneizes reunidos en la celebración generó repercusión en redes sociales y no pasó desapercibida para los hinchas.

En la foto que comenzó a circular se los puede ver a Leandro Paredes, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Leandro Brey y Lautaro Blanco. Los cuatro primeros viajaron en un avión privado, junto a sus parejas, para acompañar al mediocampista y a su esposa Sol Amsler en una noche especial.

La fiesta también contó con la presencia de dos ex Boca: Ezequiel “Equi” Fernández, actualmente en el Bayer Leverkusen, y Cristian Medina, quien viene de consagrarse campeón del Torneo Clausura con Estudiantes de La Plata.

El futuro de Kevin Zenón, en el centro de la escena

El casamiento se dio en un contexto particular para Zenón, ya que su nombre aparece con fuerza en el mercado de pases. Con 24 años y un presente irregular, en el club analizan la posibilidad de una venta durante este receso.

Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda tiene otra postura. El entrenador busca recuperar la mejor versión del mediocampista, la que mostró a comienzos de 2024, cuando se ganó el reconocimiento y el cariño de los hinchas.

Cuándo vuelve Boca a los entrenamientos

Tras el descanso, el plantel de Boca volverá al trabajo el viernes 2 de enero, fecha establecida para el inicio formal de la pretemporada, con la mira puesta en un 2026 cargado de desafíos.