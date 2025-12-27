El calendario de Boca en 2026: regreso a la Libertadores y triple competencia

El Xeneize tendrá un año cargado en el que volverá a disputar el certamen continental más importante.

Hoy 08:51

Con la temporada 2025 ya en el retrovisor, Boca cambia el chip y pone el foco en un 2026 que llegará con una ilusión renovada: el regreso a la Copa Libertadores.

El Xeneize tendrá triple competencia en varios tramos del año y un calendario exigente, con fechas marcadas en rojo tanto a nivel local como internacional.

Torneo Apertura 2026

El equipo arrancará el año con el Apertura, que servirá como termómetro inicial antes del debut copero. Así será el recorrido de Boca:

Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra – fin de semana del 25 de enero.

Boca vs. Deportivo Riestra – fin de semana del 25 de enero. Fecha 2: Estudiantes vs. Boca – semana del 28 de enero.

Estudiantes vs. Boca – semana del 28 de enero. Fecha 3: Boca vs. Newell’s – fin de semana del 1 de febrero.

Boca vs. Newell’s – fin de semana del 1 de febrero. Fecha 4: Vélez vs. Boca – fin de semana del 8 de febrero.

Vélez vs. Boca – fin de semana del 8 de febrero. Fecha 5: Boca vs. Platense – fin de semana del 15 de febrero.

Boca vs. Platense – fin de semana del 15 de febrero. Fecha 6: Boca vs. Racing (interzonal) – fin de semana del 22 de febrero.

Boca vs. Racing (interzonal) – fin de semana del 22 de febrero. Fecha 7: Lanús vs. Boca – semana del 25 de febrero.

Lanús vs. Boca – semana del 25 de febrero. Fecha 8: Boca vs. Gimnasia de Mendoza – fin de semana del 1 de marzo.

Boca vs. Gimnasia de Mendoza – fin de semana del 1 de marzo. Fecha 9: Central Córdoba vs. Boca – fin de semana del 8 de marzo.

Central Córdoba vs. Boca – fin de semana del 8 de marzo. Fecha 10: Boca vs. San Lorenzo – semana del 11 de marzo.

Boca vs. San Lorenzo – semana del 11 de marzo. Fecha 11: Unión vs. Boca – fin de semana del 15 de marzo.

Unión vs. Boca – fin de semana del 15 de marzo. Fecha 12: Boca vs. Instituto – fin de semana del 22 de marzo.

Boca vs. Instituto – fin de semana del 22 de marzo. Fecha 13: Talleres vs. Boca – fin de semana del 5 de abril.

Talleres vs. Boca – fin de semana del 5 de abril. Fecha 14: Boca vs. Independiente – fin de semana del 12 de abril.

Boca vs. Independiente – fin de semana del 12 de abril. Fecha 15: River vs. Boca (interzonal) – fin de semana del 19 de abril.

River vs. Boca (interzonal) – fin de semana del 19 de abril. Fecha 16: Defensa y Justicia vs. Boca – fin de semana del 26 de abril.

El primer fin de semana de mayo comenzarán los playoffs.

Copa Libertadores 2026

El sorteo de la fase de grupos será el 18 de marzo, mientras que la primera fecha se disputará en la semana del 7 de abril. Boca integrará el copón 1.

Posibles rivales por bombos:

Bombo 2: Libertad o Barcelona, Cerro Porteño, Corinthians o Universitario, Bolívar, Cruzeiro, Junior.

Libertad o Barcelona, Cerro Porteño, Corinthians o Universitario, Bolívar, Cruzeiro, Junior. Bombo 3: Universitario o Vasco da Gama, Universidad de Chile, Independiente Santa Fe, Always Ready, Deportivo La Guaira, Cusco.

Universitario o Vasco da Gama, Universidad de Chile, Independiente Santa Fe, Always Ready, Deportivo La Guaira, Cusco. Bombo 4: Universidad Central, Mirassol o uno de los ganadores de la fase 3.

La fase inicial se extenderá hasta el 28 de mayo. Luego habrá un receso por el Mundial y los octavos de final se jugarán el 11 de agosto. La final está programada para el 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Copa Argentina

El equipo que seguirá siendo conducido por Claudio Úbeda, ratificado por Juan Román Riquelme, debutará ante Gimnasia de Chivilcoy (Federal A). La fecha aún no está confirmada, pero sería en los primeros meses de 2026.

Camino hipotético de Boca:

32avos: Gimnasia de Chivilcoy.

Gimnasia de Chivilcoy. 16avos: Sarmiento o Tristán Suárez.

Sarmiento o Tristán Suárez. Octavos: Vélez.

Vélez. Cuartos: Racing.

Racing. Semifinal: San Lorenzo o Argentinos.

San Lorenzo o Argentinos. Final: River, Independiente, Central, Estudiantes o Lanús, entre otros.

Torneo Clausura

Se disputará en el segundo semestre, tras el Mundial. Mantendrá el orden de cruces del Apertura, pero con localías invertidas. Aún no hay fechas confirmadas, incluido el Superclásico, que se jugará en La Bombonera hacia el final del año.

Con un calendario cargado y objetivos ambiciosos, Boca ya empieza a jugar su 2026, con la Libertadores como gran faro del proyecto.