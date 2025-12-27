El calendario de Boca en 2026: regreso a la Libertadores y triple competencia

El Xeneize tendrá un año cargado en el que volverá a disputar el certamen continental más importante.
Con la temporada 2025 ya en el retrovisor, Boca cambia el chip y pone el foco en un 2026 que llegará con una ilusión renovada: el regreso a la Copa Libertadores.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El Xeneize tendrá triple competencia en varios tramos del año y un calendario exigente, con fechas marcadas en rojo tanto a nivel local como internacional.
El equipo arrancará el año con el Apertura, que servirá como termómetro inicial antes del debut copero. Así será el recorrido de Boca:
El primer fin de semana de mayo comenzarán los playoffs.
El sorteo de la fase de grupos será el 18 de marzo, mientras que la primera fecha se disputará en la semana del 7 de abril. Boca integrará el copón 1.
Posibles rivales por bombos:
La fase inicial se extenderá hasta el 28 de mayo. Luego habrá un receso por el Mundial y los octavos de final se jugarán el 11 de agosto. La final está programada para el 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo.
El equipo que seguirá siendo conducido por Claudio Úbeda, ratificado por Juan Román Riquelme, debutará ante Gimnasia de Chivilcoy (Federal A). La fecha aún no está confirmada, pero sería en los primeros meses de 2026.
Camino hipotético de Boca:
Se disputará en el segundo semestre, tras el Mundial. Mantendrá el orden de cruces del Apertura, pero con localías invertidas. Aún no hay fechas confirmadas, incluido el Superclásico, que se jugará en La Bombonera hacia el final del año.
Con un calendario cargado y objetivos ambiciosos, Boca ya empieza a jugar su 2026, con la Libertadores como gran faro del proyecto.