“Son 96 horas en total y la tendrán que despertar”: habló el tío de Angelina, la nena herida por una bala perdida

La menor de 12 años que fue víctima de una bala perdida durante los festejos de Navidad en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento, se encuentra “estable y responde a estímulos”, según informó Ricardo, el tío abuelo de la niña.

Hoy 10:41

El hecho ocurrió mientras la joven observaba los fuegos artificiales en la vereda de la casa de sus abuelos, a las 12.05, junto a su familia y debió ser trasladada a la clínica La Trinidad de Ramos Mejía.

En declaraciones televisivas, el tío de la menor explicó: “Responde a estímulos, está estable, hay que esperar 48 horas para que se desinflame la parte del cráneo. Tenemos que esperar, creo que se va a recuperar, tengo fe”.

Luego Ricardo agregó: “Los padres están permanentemente en la clínica y nos van mandando mensajes, a la mañana nos contaron esto. Se alimenta por suero, la bala es chiquita, quizás sea un perdigón. Algunos dicen que la distancia fue de 1.200 metros y, cuanto mayor es la distancia, mejor”.

“Es muy importante que no haya afectado a la parte motriz, como el habla y el movimiento” y añadió: “Mi hermana es la abuela, vengo todos los días, nací en esta casa también y de chiquito tiraba cohetes. Antes eran cañitas voladoras, ahora son balas”.

“Pienso que si le sacan la bala a la nena, van a tener más precisión. El tema también es que se la saquen, hay que ver. Son 96 horas en total y la tendrán que despertar”, cerró Ricardo antes de pedirle información a los vecinos.

“Espero que esto no vuelva a pasar, que caiga el responsable. Hay gente que no quiere hacer la denuncia porque tiene miedo de ir a la comisaría, se puede denunciar de manera anónima”, concluyó.

