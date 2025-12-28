Atlético Nacional amenaza con dilatar la llegada de Hinestroza a Boca: ¿puede caerse el pase?

El club colombiano mantiene una deuda con el jugador y pretende que la resigne para dejarlo ir.

El pase de Marino Hinestroza a Boca Juniors está muy cerca de concretarse y solo falta la confirmación oficial. El acuerdo entre los clubes ya está cerrado, pero una situación interna en Atlético Nacional mantiene en pausa la operación.

Según trascendió, la transferencia se acordó en una cifra cercana a los cinco millones de dólares, mientras que el delantero de 23 años ya arregló su contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2029.

El inconveniente surge por una deuda económica que el club colombiano mantiene con Hinestroza y su representante. Desde Medellín no tendrían intención de abonarla y buscan que el futbolista la resigna para avanzar sin obstáculos.

En caso de que el atacante no acepte esa condición, Atlético Nacional podría dilatar los plazos o modificar algunos puntos del acuerdo. En Boca están al tanto de esta maniobra, pero no creen que la transferencia corra riesgo.

La planificación del club de la Ribera indica que Hinestroza llegue a Buenos Aires a comienzos de la próxima semana para realizar la revisión médica y sumarse al plantel el 2 de enero, cuando comenzará la pretemporada.

Si bien Santos también mostró interés en el delantero, todo indica que el Xeneize ganó la pulseada y está a detalles de sumar un nuevo refuerzo ofensivo.