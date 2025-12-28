La gastada de Quimsa a Olímpico tras el triunfo en el clásico recordando el historial: “Les dejamos un datito…”

La Fusión volvió a festejar ante el Negro en el estadio Ciudad y sacó chapa con la diferencia de partidos a favor.

Quimsa volvió a festejar en el clásico santiagueño tras vencer con autoridad a Olímpico por 81-64 en el estadio Ciudad, en una nueva edición del duelo más esperado del básquet santiagueño por la Liga Nacional.

La Fusión fue superior y sumó un triunfo ante el clásico rival, que le permitió estirar la ventaja en el historial dentro de la máxima categoría del básquet argentino.

Luego del partido, el elenco capitalino no dejó pasar la oportunidad de chicanear al Negro bandeño con un posteo en sus redes sociales, donde recordó la diferencia de enfrentamientos entre ambos equipos en la Liga Nacional.

“Les dejamos un datito antes de ir al receso”, escribió Quimsa, acompañado de los números que reflejan su dominio en el clásico: Quimsa 37 – Olímpico 21, cerrando el mensaje con un saludo de fin de año.

De esta manera, Quimsa no solo celebró un nuevo triunfo ante Olímpico dentro de la cancha, sino que también sacó chapa fuera de ella, remarcando su supremacía histórica en el clásico.