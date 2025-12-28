Expectativa por la llegada de Milo J a Santiago del Estero: ¿cantará en el Festival de la Chacarera?

El joven artista llegará a la provincia a fin de mes y, según reveló Cuti Carabajal, no se descarta que lo acompañe en la primera noche del 55° Festival Nacional de la Chacarera, que se realizará en enero en Plaza Añoranzas.

Hoy 09:00

La posible presencia de Milo J en el 55º Festival Nacional de la Chacarera genera expectativa en Santiago del Estero, a días de una nueva edición de la tradicional fiesta folclórica que se realizará el 2 y 3 de enero en el anfiteatro de Plaza Añoranzas, en la Madre de Ciudades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El tema fue abordado por Cuti Carabajal, una de las figuras centrales del festival junto a su sobrino Roberto Carabajal, durante una entrevista brindada al periodista Marcelo Jozami de El Liberal.

Consultado sobre la posibilidad de que el joven artista participe del festival, Cuti Carabajal fue claro y no descartó esa opción. “Él, con su familia, tiene una casita aquí en el barrio San Carlos donde yo también tengo una casita en La Banda, y le dijo a la gente que trabaja ahí que va a venir para fin de año, o sea que seguro va a estar”, expresó.

En ese sentido, aclaró que no existe un compromiso formal, aunque dejó abierta la puerta a una eventual presencia. “Yo no me comprometo, si es que está, a llevarlo, pero yo juro que va a ir”, señaló el músico.

Además, recordó que no sería la primera vez que Milo J comparte escenarios o encuentros con la familia Carabajal. “Estuvo en varias peñas acompañándonos, estuvo cantando y hasta ha venido para mi cumpleaños, o sea que si viene, es seguro que va a ir al Festival Nacional de la Chacarera, si viene”, afirmó.

Te recomendamos: El santiagueño Radamel Stieffel vivió su mejor momento: cantó junto a Milo J en el Teatro Ópera

Más allá de la expectativa que genera esta posible visita, Cuti Carabajal remarcó el espíritu que sostiene al festival desde sus inicios. “El objetivo ha sido siempre defender lo que es la chacarera y hacer conocer los valores artísticos de muchos cantores de nuestra tierra”, sostuvo.

El 55º Festival Nacional de la Chacarera volverá a reunir a referentes históricos del género y nuevas generaciones, en una edición que ya empieza a despertar atención tanto en el ámbito folclórico como en el público joven.

Un vínculo previo con la Madre de Ciudades

Milo J y Cuti Carabajal

La posible presencia de Milo J en el Festival Nacional de la Chacarera no sería un hecho aislado. El joven artista ya visitó Santiago del Estero durante los festejos por el 471° aniversario de la Madre de Ciudades, cuando recorrió la Capital, La Banda y el Parque Aguirre con un perfil bajo, pasando prácticamente inadvertido entre los santiagueños mientras disfrutaba de propuestas culturales y musicales.

Santiago, escenario de su obra artística

Además, Milo J eligió la provincia como escenario para el videoclip de “Bajo de la piel”, grabado en Suncho Corral y Villa Atamisqui junto a referentes del folclore como Cuti Carabajal y Roberto Carabajal. Ese trabajo audiovisual reforzó su vínculo con Santiago del Estero y expuso, desde una mirada contemporánea, las raíces culturales que hoy dialogan con su propuesta musical.