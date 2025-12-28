Lucas Bernabéu, cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Central Córdoba

El defensor santiagueño proveniente de Belgrano tendría acordad su incorporación al Ferroviario para la próxima temporada.
Central Córdoba está muy cerca de cerrar la incorporación de Lucas Bernabéu, defensor central de 21 años y nacido en Santiago del Estero, de cara a la próxima temporada.
El zaguero, proveniente de Belgrano de Córdoba, llegará en condición de libre y firmará contrato con el Ferroviario hasta diciembre de 2027, en una apuesta a futuro por parte de la dirigencia.
Bernabéu se formó en el Pirata, donde fue capitán de la Reserva, disputó 51 partidos y convirtió dos goles. Además, ya tuvo su debut en Primera División en la Liga Profesional, cuando sumó minutos frente a Huracán en la fecha 11 del último torneo.
La llegada del defensor se suma a otros movimientos del mercado. Central Córdoba ya incorporó a Agustín Quiroga, marcador central proveniente de Chacarita, cuyo pase pertenece a Independiente.
En paralelo, el club continúa negociando por el volante Joaquín Flores, juvenil de River, y por Adrián “Toto” Fernández, ex San Telmo, cuyo pase pertenece a Racing.
En cuanto a las salidas, no continuarán en la institución Lucas Abascia, Brian Cufré, Matías Perelló, Gastón Verón, José Florentín, Matías Godoy y Lucas Besozzi.
El plantel profesional iniciará la pretemporada el viernes 2 de enero en Santiago del Estero y luego viajará a Córdoba, donde realizará una concentración y disputará una serie de amistosos preparatorios de cara al inicio de la competencia oficial.