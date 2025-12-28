Lucas Bernabéu, cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Central Córdoba

El defensor santiagueño proveniente de Belgrano tendría acordad su incorporación al Ferroviario para la próxima temporada.

Hoy 10:01

Central Córdoba está muy cerca de cerrar la incorporación de Lucas Bernabéu, defensor central de 21 años y nacido en Santiago del Estero, de cara a la próxima temporada.

El zaguero, proveniente de Belgrano de Córdoba, llegará en condición de libre y firmará contrato con el Ferroviario hasta diciembre de 2027, en una apuesta a futuro por parte de la dirigencia.

Bernabéu se formó en el Pirata, donde fue capitán de la Reserva, disputó 51 partidos y convirtió dos goles. Además, ya tuvo su debut en Primera División en la Liga Profesional, cuando sumó minutos frente a Huracán en la fecha 11 del último torneo.

La llegada del defensor se suma a otros movimientos del mercado. Central Córdoba ya incorporó a Agustín Quiroga, marcador central proveniente de Chacarita, cuyo pase pertenece a Independiente.

En paralelo, el club continúa negociando por el volante Joaquín Flores, juvenil de River, y por Adrián “Toto” Fernández, ex San Telmo, cuyo pase pertenece a Racing.

En cuanto a las salidas, no continuarán en la institución Lucas Abascia, Brian Cufré, Matías Perelló, Gastón Verón, José Florentín, Matías Godoy y Lucas Besozzi.

El plantel profesional iniciará la pretemporada el viernes 2 de enero en Santiago del Estero y luego viajará a Córdoba, donde realizará una concentración y disputará una serie de amistosos preparatorios de cara al inicio de la competencia oficial.